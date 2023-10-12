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以色列導演來台交流躲過戰火 悲吐同事友人罹難他獨活

  • 中時即時 洪浩軒
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，引爆雙方嚴重軍事衝突，來自以色列的導演Yotam Knispel（左）近日來台參加高雄電影節，他闡述友人在戰爭中罹難的狀況。（洪浩軒攝）
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，引爆雙方嚴重軍事衝突，來自以色列的導演Yotam Knispel（左）近日來台參加高雄電影節，他闡述友人在戰爭中罹難的狀況。（洪浩軒攝）

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巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，引爆雙方嚴重軍事衝突，事件發生至今已造成無數死傷。有位來自以色列的導演Yotam Knispel近日來台參加高雄電影節，他獲知消息他的攝影團隊有人罹難，他另位導演朋友也在這次戰爭中離世。

Yotam Knispel表示，他抵達台灣之後，得知他團隊中的音效師Lior Waitzman（32歲）與另名導演友人Yahav Winner（37歲）相繼在恐怖攻擊中罹難，Lior Waitzman是在騎單車時遇難；Yahav Winner一家三口遭遇恐怖份子，他為了拯救妻子和1個月大的女兒，奮不顧身與恐怖份子對峙、僵持，最後妻女脫逃，他則是在死後3天才被尋獲遺體。

Yotam Knispel指出，據他所知，目前有超過1200人在這場恐怖攻擊中遇難，另有200多位人民在加薩走廊成為俘虜，這些俘虜除了有以色列人，也有其他外國人，而這些人質大多都是老弱婦孺。他覺得現在最緊要的事情就是輸方透過談判、對話，讓被俘虜的人質可以回家。

Yotam Knispel說明，在他來台灣的飛機起飛前，這場恐攻就已經爆發，當時接收到的訊息，就已經聽聞有50位民眾罹難，飛機航行短短12小時後降落台灣，確認罹難者人數就已經攀升到900人，他坦言，這場恐攻的殘暴程度，對即便是熟悉戰爭的以色列人來說，仍然是前所未見。

媒體問及Yotam Knispel電影節活動結束後是否回到戰況激烈的以色列？Yotam Knispel回應，當然要回去，因為那是他的家鄉，他想念他的家人、朋友，而且就是在這種最危急的時候，以色列人更要彰顯他們團結的精神跟鬥志，不管政府是否有達到應盡的責任，以色列人一定會彼此合作、互相鼓勵，度過這次難關。

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