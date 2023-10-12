油價高檔拉回、買盤觀望 塑化報價小跌整理

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以巴衝突暫未影響油市供應，國際油價高檔拉回，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情隨買盤轉趨觀望，小跌整理。其中，ABS、PS小跌5美元；PE、PP下滑10美元；至於EVA、PVC因買氣趨緩，報價失守1,400美元、800美元，分別下挫25美元、50美元，每噸價格1,380美元、760美元。

分析師認為，對照石化上游原料小跌價位，SM、ABS、PS利差相對走堅，台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）、台達化（130）營運有撐。

大陸黃金周假期後，PVC市場開盤走低，因需求疲軟，庫存水準持續增加，使大陸離岸價部分報價下跌，以清理高庫存。亞洲主流外銷價，10月報價已下跌30～40美元，11月報價降幅放大機率高。

廠商表示，印度雨季結束，理論上進入傳統旺季，不過，印度7~8月PVC進口量年增幅就超過30％，下游一下買太多使庫存偏高，加上近期有些低價大陸、美國PVC在市場銷售，使印度買家顯得較觀望。觀察10月中旬後，雨季結束下游庫存去化情況，美國也有在年底前消化PVC庫存動作，這些應屬短期影響。

此外，因應感恩節、聖誕節、大陸網路購物節等各種民生消費產品需求，且第四季為PE／PP包裝材、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP玩具及家電用品等傳統需求旺季，有利銷售。

其中，EVA隨歐美消費旺季（感恩節、黑色星期五及網路電商節等）及大陸雙十一到來，鞋業可望迎來銷售，有利鞋材發泡料需求，加上膠膜廠積極去化高價庫存，預期十一長假後客戶開始回補庫存，太陽能封裝膜料需求增溫。