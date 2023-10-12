不點不亮 龔明鑫再點名盡快啟動台歐盟雙邊投資協定BIA

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國發會主委龔明鑫12日在「2023投資歐盟論壇」致詞時直接表態，公開要求歐盟盡快啟動台歐盟雙邊投資協定BIA。龔明鑫說，他去年來參加此項活動時就把這個問題提出來，台歐經貿關係、往來貿易投資金額近年履創新高，雙方往來熱度明顯進階，因此再提BIA，呼籲歐盟「必須有效推進了！」

經濟部長王美花也說，去年首次提出台歐BIA之後，台歐投資、貿易金額都創新高，歐洲是台灣第四大貿易夥伴，2022年達750億美元、年成長10％，台灣對歐洲貿易額亦出現年增38％，2023年迄今總貿易額已有450億美；直接投資（FDI）方面，歐商是台灣最大外人投資來源，總投資額570億美元。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）推動的「投資歐盟論壇」，在他派駐台灣4年任期期間台灣廠商投資歐洲的金額等同過去40年的總額。高哲夫12日在「2023投資歐盟論壇」上表示，他很快就要被調派到其他市場，也相信台商正在回到歐洲市場，台積電德國廠將在德勒斯登設立，剛上路的歐洲晶片法將成為台灣在歐洲的大商機，2050年碳中和目標下，歐盟預算會有更多聚焦於綠色新政相關投資。

高哲夫表示，2020年第1次舉辦「投資歐盟論壇」，連辦四年以來台歐雙邊貿易成長50％，歐洲穩坐台灣第四大貿易夥伴的地位，雙邊貿易金額年年雙位數成長，2023年迄今已達450億美元，台灣企業因此認識歐洲投資的各項條件。他認為，台歐經貿關係大幅提升有三項原因，其一，雙方以信任為基礎，其二，台灣擁抱新經濟，區域產業鏈多元化，呈現分散風險，歐洲投資台灣是本著「去風險的策略」；其三，歐洲能因投資跨入台灣供應鏈，把過往一起開發新科技的經驗，如台積電和飛利浦，有信心一起落實。

高哲夫12日也透露，在辦完今年的投資歐盟論壇後，他也要調任、離開台灣了。

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）致詞時表示，台灣在歐盟的投資金額雖然過去幾年有顯著成長，「但140億美元的投資總額，相較台灣對美國（280億美元）及對東協（500億美元）的投資，數量仍少，更不用說對中國超過2,000億美元的投資了。」

最後壓軸致詞的總統蔡英文致詞時笑稱，「剛剛好像聽到『有些抱怨』」。她表示，台灣企業的對歐投資規模，絕對還有成長空間，盼給台灣多一點時間，「我們遲早會達到目標」。蔡英文也指出，截至今年8月，台灣對歐投資與去年相較成長17.5％，可見雙方經貿合作持續強化。