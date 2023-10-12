鹿港龍山寺彩繪修護進度停滯 文化部下通牒不排除終止契約

文化部文化資產局長陳濟民今天帶領專家學者訪視國定古蹟鹿港龍山寺，了解彩繪修護現況進度，要求國立雲林科技大學修護團隊除應依契約內容完善細部修護規畫，盡速辦理分區說明會，加速推動彩繪工作，否則不排除依契約規定評估終止契約。

國定古蹟鹿港龍山寺彩繪修護計畫由國立雲林科技大學承包，彩繪修護範圍為鹿港龍山寺五門殿、戲臺、拜殿、正殿、後殿及兩廂迴廊之畫作、門神、木雕及單彩。

去年9月間，因各界對於示範標準區施作前說明會的程序及施作的形貌有不同意見，經文化部辦理說明會，立法院教育及文化委員會現勘後，考量彩繪修護嚴謹度及需要加強與各界溝通，於去年10月17日決議除了攝影紀錄、清潔及加固外，其餘工項「暫停施作」。 文資局於去年12月至今年1月間辦理4場在地座談會，與在地民眾溝通廣納意見，並規畫將召開三區域（五門殿及戲臺、拜殿及正殿、後殿）、分二階段（修護前、後），至少6場次分區說明會，向外界說明各分區細部修護規劃後再行施作。 然因雲科大修護團隊於今年2月提交「五門殿、戲臺細部修護規畫」，主張單彩及木雕彩繪非屬履約範圍，且對於在地民眾關切之「整體協調性」、「劣化分級及對應具體修護方式」、「模擬圖」未提出具體修護方案，因此無法通過兩次的審查，使得原規畫要在3月辦理的分區說明會無法召開。 文資局為解決雙方歧異，召開5次工作會議輔導，於今年4月與雲科大協商，並在5月起進行履約爭議調解。審查委員認為修護團隊對於民眾關切的「整體協調性」、「劣化分級及對應具體修護方式」、「模擬圖」等內容的回應仍顯不足，請修護團隊於10月19日前提送第3次修正版。 文資局長陳濟民今天現勘後表示，有關「履約標的及範圍屬客觀形式要件，沒有模糊空間」，更應積極審酌採納與回應審查委員及民眾的意見，請修護團隊確實依契約內容履約，盡速修正「五門殿、戲臺細部修護規劃」，以利辦理分區說明會，加速推動彩繪修護工作。

他強調，倘若修護團隊仍未能通過第3次審查，遲遲無法與各界完善溝通後施作，因此影響鹿港龍山寺彩繪修護進度，不排除依契約規定評估考量終止契約。