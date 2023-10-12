提升競爭力 信昌化學77億元蓋高雄新廠

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投資臺灣事務所12日再添4家企業擴大投資臺灣，包括臺商回臺方案的信昌化學工業、根留企業方案的中國砂輪，以及中小企業方案的大醫生技、風車圖書，其中信昌化學工業投資逾77億元於高雄建置智能化新廠成為最大亮點。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,411家企業超過2兆1,339億元投資，預估創造14萬7,841個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有298家臺商投資約1兆2,023億元，創造8萬6,847個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有175家根企業投資約4,955億元，創造2萬6,072個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引938家中小企業投資約4,362億元，帶來3萬4,922個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

信昌化學工業為國內第一家酚／丙酮系列產品之專業製造廠商，主要生產石碳酸、丙酮、環己酮、馬林酐等，下游應用遍及纖維、機電、汽車、印刷電路板及醫藥等領域。為提升產品競爭力及提供國內石化業者優良化學產品，信昌化學工業將投資逾77億元於高雄市林園區建置智能工廠，生產苯酚及丙酮下游產品，產線具備智慧化功能，能24小時自動控制產線運轉生產，以提高產能及品質。另為因應能源管理法增設汽電共生廠，採用燃氣渦輪機組及廢熱回收設備，以逐步落實減碳排。預計完成後，可增加79個本國就業機會。

中國砂輪為歷史相當悠久的上市公司，由傳統砂輪起家，隨臺灣工業發展精進精密加工所使用之鑽石與cBN砂輪，工廠規模不僅全臺第一也是東南亞最大。因與工研院合作開發再生晶圓延性輪磨生產技術，開啟進入半導體材料的契機，目前是世界第三大再生晶圓廠，技術層次居於世界領先地位。為因應未來全球半導體產能與需求成長，中國砂輪決定投資3億元於竹南科學園區廠增設檢測設備，以提升檢測速度，提高重工效率及產品品質，並能提供MES系統資訊，以期達到智慧生產；另將透過設置太陽能發電設備、使用綠電與進行溫室氣體及碳足跡盤查等，以逐步落實2050年淨零排放的目標。