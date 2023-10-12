青年轉職求職不再迷惘 中彰投分署YS幫你實現夢想

青年面臨轉職的人生交叉路口，心中總是充滿徬徨，根據資料顯示，多數求職青年都會面臨職涯困惑，如不確定自己的就業方向、找工作遇到困難、缺乏自信。勞動力發展署中彰投分署了解青年的迷惘，透過「台灣就業通」的自我評估工具，了解自己的優勢和興趣，更透過青年職涯發展中心（YS）的專業職涯顧問提供專業且個人化的諮詢服務，陷入轉職迷惘的青年小琳即循此管道成功實現轉職夢想。

中彰投分署青年職涯發展中心是專為青年提供職涯諮詢和就業服務的平台，透過「台灣就業通」淺顯易懂的專業評估工具，青年可以了解自己的職業興趣、技能和價值觀，根據測評結果，找到最適合自己的工作方向。此外，YS還有專業的職涯顧問，為青年提供一對一的深度諮詢，幫助他們盤點自己的優勢和劣勢、修改履歷表和面試技巧，在求職過程中更有信心和競爭力。

小琳原本在一家公司負責行政工作，但因工作內容越來越繁雜，薪水卻沒有調升，跟公司溝通無果後，萌生了轉職的想法，然而，她不清楚自己擅長什麼、喜歡什麼，也不知道市場上有哪些適合她的職缺。她尋求中分署YS的職涯諮詢服務，依據「台灣就業通」的職業測評及YS專業職涯顧問諮詢，她發現自己具有良好的溝通和協調能力，適合從事專案管理相關工作。在顧問的協助下，她修改了履歷表和面試答案，並透過「台灣就業通」找到了一家知名企業的專案管理人員職缺。她順利通過了面試，並獲得了理想的薪資待遇和工作品質。小琳感激地說：「如果沒有YS熱心的支持與陪伴，我可能還在原本的工作裡苦苦掙扎。YS讓我重新認識自己，找到了我的方向和目標。」

中分署表示，對剛畢業或想要轉職的青年來說，規劃職涯並找到一份適合自己的工作是一項具有挑戰性的任務，YS提供主題式講座、線上履歷檢診、模擬面試等服務，讓每個青年都可以增進職場軟實力，預約職涯諮詢服務及相關活動訊息請上青年職涯發展中心官網或撥打(04)-37007777洽詢。如果想要掌握最新產業動態、和求職求才訊息也可以到台灣就業通網站查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人為你解答！