經濟部發表最新服飾科技 助聚陽奪歐洲職業足球隊訂單

經濟部12日在「2023台灣創新技術博覽會」發表全球首創的「精準動作偵測服飾」，這款服飾內含由紡織所研發全球首創第一條具醫材等級之彈性織物導程線（導線），具有可拉伸1倍以上的特性，經過水洗百次仍保持品質，並通過生物相容性測試，此彈性織物導線助紡織大廠聚陽實業（1477）獲得歐洲職業足球隊的訂單，以智慧感測衣著協助球員日常訓練，並且此智慧感測衣著經國際足球總會（FIFA）認證可用於正式賽場，讓教練可以掌握球員在場上的生理狀態以利調度球員讓球隊發揮最佳實力。

同時，此技術也促迪卡儂的供應商萬九科技發展關鍵的生理量測技術，建立自有品牌ZENTAN，搶攻全球智慧生理量測織物商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，經濟部每年投資百億經費於科技研發，目的是以創新科技帶動國內產業轉型升級，甚至開拓嶄新產業。今年的專館二大特色：一是展示82項可為產業發展提供助力的創新成果，科技專案不斷創新研發前瞻技術，在智慧紡織、運動科技、無人機等領域都已攜手大廠共同搶攻新商機，就如這次的精準動作偵測服飾就是以科技賦能紡織傳產，結合運動科技，轉型升級後拿下國際訂單的標竿案例，聚陽更藉科技專案研發能量與晶翔機電合作，開發用於高爾夫球的精準運動體感服飾，未來將打入北美職業運動訓練市場；二是將創新轉化為新創事業，經濟部積極鼓勵研發成果產業化，以新創團隊為臺灣開創新興產業，今日獲頒TREE Award的團隊都是能促未來產業發展的潛力新星。

經濟部產業技術司也藉創博會展示「輕量型氫燃料電池無人機」，由科技專案支持工研院研發出領先世界的輕量型高功率氫燃料電池，裝載在旋翼無人機上，減輕機身重量、強化電力輸出轉化率，解決旋翼無人機起降、懸停仰賴螺旋槳運轉導致電動馬達耗電量大而無法飛行太遠的痛點，加上旋翼無人機可垂直起降、空中停懸的特色，更適合用於搜救、橋梁巡檢等。與同等級無人機相比，酬載重量5公斤創下連續飛行181分鐘，是全球已知的最佳紀錄。除了完成多次的臺灣與離島跨海飛行驗證，包含宜蘭烏石港至龜山島、臺南北門至東吉嶼來回跨海飛行，並攜手田屋科技完成高山場域驗證，挑戰從平地飛行至海拔3,200公尺的新達山屋，能讓原本徒步8小時路程的山路，18分鐘抵達。未來可用無人機從高空尋找失蹤的登山客，也可緊急投遞物資藥品，搭配高山協作員，爭取黃金搶救時間，展會中並首映以高山嚮導全蔣清真人真事改編的微電影「讓愛延續」。

經濟部於今日也同步頒發今年度經濟部研究機構創業潛力獎（TREE Award），鼓勵法人科專團隊投身新創，開創產業新契機。今年共有六個新創團隊拿下殊榮，首獎為工研院「Janus智能資安管家」，Janus極簡的設計，能輕易安裝在關鍵的連網設備上，快速建構資安防禦機制，目前已應用在智慧醫院及智慧工廠中；貳獎為工研院「DeeGoo」，以智慧問答形式提供認知檢測及賦能，讓民眾能快速掌握自身認知功能狀態並提供賦能訓練活化腦細胞，已與國泰人壽FitBack APP合作提供國泰保戶失智症預防保健方案；參獎為工研院「溶存」，開發PGM細胞（Preserve Get More）保存液，解決傳統細胞保存需添加甘油或二甲基亞碸（DSMO）冷凍保存，且使用前須脫劑清除DSMO毒性才能使用的痛點，PGM細胞保存液只需冷藏就可以保存細胞且不具毒性，為細胞療法開啟新篇章。