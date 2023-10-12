北市動物之家退養率高 議員：30天「猶豫期」不合理

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台北市動物之家推廣毛小孩認養制度行之有年，不過議員質疑，認養飼主有30天「猶豫期」並不合理，且據統計，近年來飼主在猶豫期內退養的比率逐年增高，來到5.73％「比大賣場退貨率還高」，要求動保處應該更改制度，除了簡短猶豫期外，曾退養毛小孩的認養人也應該被註記，未來要再認養須經動保處同意，必要時得安排家訪。

國民黨台北市議員柳采葳表示，台北市動物之家認養寵物制度，增加認養飼主有30天鑑賞期，若30天不適合可再將認養的寵物退回到動物之家，但由於認養標準低加上有鑑賞期，導致北市動物之家寵物退貨率比大賣場退貨率都還高。

柳采葳直言，在2022年6月前，認養人若退養將會被註記，之後就不能再認養；不過動保處之後修改認養規範，認養後30日內可撤回認養，導致民眾認養後更容易隨意退養，理由更令人感到荒謬至極，包含「力氣大家人牽不動」、「不會叫」、「個性不合」「希望狗可以找到新的主人」、｢沒有時間照顧」、｢貓身心靈不適應」。

柳采葳質疑，多數退養理由都是能在認養界能提前察覺，不過因為有30天猶豫期，讓民眾心態養成「反正可以退養，先帶回家試養看看」，不過對於毛小孩來說，被遺棄或被拋棄也會有創傷後壓力症候群症狀，退養也會造成毛孩心理無法接受產生焦慮不親近人等問題。

柳采葳認為，動保處應該更改制度，未來退貨毛小孩認養人應予註記，被註記的認養人再次領養毛小孩需經動保處確認認養意願，必要時安排家訪，讓每個毛孩離開動物之家都能找到自己的歸屬，不要在流浪在認養家庭間。

動保處長陳英豪則表示，30天猶豫期的初衷為「人要適應動物，動物也要適應人」，未來會再加強宣導民眾在認養時，就要審慎評估且思考清楚。陳英豪也坦言，目前北市動物之家中待認養的寵物，超過9成都是「老弱殘」，也可能是退養率高的原因之一；至於是否縮短猶豫期，陳則表示會再評估並找動保團體專家志工研議。