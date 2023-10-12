兩岸同志伴侶結婚是否有時間表？ 詹志宏斬釘截鐵：不可能！

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蔡英文總統10日在雙十國慶演說中提到，「婚姻平權法案通過已經四年了。我要感謝反對者的包容，成就了一個讓全世界羨慕的台灣，每一對相愛的彼此，都能幸福成家的國度。」但事實上，迄今為止，國人可以和全世界任何一個國家的男女同志結婚，卻唯獨除了中國大陸以外。兩岸同志伴侶何時才能結婚？是否有時間表？陸委會發言人詹志宏今天斬釘截鐵回應，「不可能！」

陸委會今天下午舉行例行記者會，本報記者提問，婚姻平權法案通過已經四年，「蔡總統是否知情，其實陸委會並沒有做好分內的工作？因為迄今為止，台灣的國人同胞可以和全世界任何一個國家的男女同志結婚，唯獨除了中國大陸以外。尤其這個月底，一年一度的台灣同志大遊行又快到了，陸委會能不能夠向國人同胞、向國際社會表態，究竟台灣同志的結婚權益，何時可以被完整的保障，有沒有具體的時間表？」

詹志宏表示，同志結婚這個議題在每個國家都很困難，而蔡總統提到要包容，因此政府在這4年也逐步推動，才達到今天享有的成就。陸委會也持續強調包容與諒解，去溝通說服持反對意見的人。

詹志宏表示，今年初開放邊境以來，在相關單位的協助下，「陸委會已實現承諾，已經有十幾對的兩岸同志伴侶，大陸一方的伴侶順利赴台團聚。」

本報記者追問，「雖然已有十幾對的兩岸同志伴侶個案在台團聚，但陸委會和內政部移民署給予的協助只是來台短期停留、探視的權利，而台灣同性伴侶要爭取的，是像其他同志伴侶一樣，平等結婚的權利，這兩者的差別也太大。台灣同志、國人同胞的結婚權益，何時可以被完整的保障？是不是在明年總統大選前，還是在蔡總統明年520任期結束前，陸委會都不準備再處理這項議題？就無限期擱置下去？」

詹志宏回應，「大陸的法制和台灣的法制有很大的區隔，這就是為什麼我們一再強調，要考慮當事人最大的權益，逐步循序推進。過程當中會遇到反對的聲音，陸委會就必須反覆溝通，設法取得他們的包容和諒解。我們當初承諾，會給需要見面的兩岸同性伴侶予以協助，陸委會做到了。」

本報記者追問，「如同發言人所說，兩岸法制不同、難度很高，推動兩岸同婚必須循序漸進。是否可以像海外陸客來台觀光一樣，他們的來台路徑和手續都跟大陸不同，可以優先開放，那麼海外的兩岸同性伴侶，如果已經在當地合法登記結婚，是不是可以立即處理，也讓他們回到台灣合法結婚，以保障國人同胞的結婚權益？」

詹志宏表示，「權益必須要受到法律的保障才有意義。兩岸之間適用的法制跟一般其他的法制是兩套系統，所以我們要顧慮到這一點。第二就是，第三類大陸人士來台觀光，2000、2001、2002年時曾實施過，已經有具體經驗，所以兩者類比我覺得不太適用。」

詹志宏表示，「如果要往前推進一步的話，必須考慮到雙方當事人所有的權益都應該完整的保障，包括婚姻繼承等等這些，而不是只有相聚。結婚登記不是那麼單純，所以我們還是寧可循序漸進來一步步來推動。」

本報記者追問，「有時間表嗎？」詹志宏斬釘截鐵說，「不可能！不可能！因為我們要溝通的對象很多，他們什麼時候會被我們說服，我們也沒有辦法給你承諾。」