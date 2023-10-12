解決內灣來也塞回也塞！ 120線拓寬終於決標

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民眾開車到新竹縣內灣老街遊玩，印象最深的「來也塞回也塞」，縣長楊文科將縣道120線列入十大交通建設，第1期內灣大橋到永豐橋1.21公里路段，將拓寬為4線道，因國內原物料飆漲已流標4次，工務處檢討後計畫總經費從2.27億調整到4.32億，日前終於決標，預定明年3月前施工，2年內完成拓寬。

工務處代理處長陳盈州表示，120線第1期拓寬工程在2021年獲公路總局核定2.27億執行，中央補助1.79億，做規畫設計時，國內原物料不斷飆漲及缺工因素，發包4次都流標。

縣府重新檢討預算及工法，經中央工程基本設計經費審議同意工程費3.09億執行發包，日前順利決標，11日與得標廠商完成議約，內政部也核准用地徵收，將在15日公告，用地徵收補償費8300萬元，預定11月12和13日發放，廠商將在明年3月前施工。

陳盈州說，120線從內灣大橋到永豐橋路口長1.21公里，現有路寬11到12米，拓寬工程將採取「半半施工」維持車輛可通行，依路形做兩邊或單邊拓寬4到5米，成為16米雙向4車道，靠內灣油羅溪路段是向內拓寬，不會拆除現有景觀棧道。 施工難度較高的是在永豐橋前方約20米路段，是內灣線鐵路的隧道，經與鐵路局協調後採取鏟除山壁及打排樁工法進行拓寬，期在2年內完成第1期拓寬工程。

陳盈州說，120線第2期工程從油羅溪大橋到增昌大橋，是沿著油羅溪新闢3.23公里道路，增昌大橋到永豐橋則是利用油羅溪左岸堤後道路連接新闢道路，目前已通過環評，預估經費13.5億，將持續向中央爭取補助經費。