台灣機械設備 9月出口連十四黑

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台灣機械工業公會12日公布，台灣機械設備9月出口值以美元計價，連續14個月負成長。前三季機械設備銷往美國依舊勝過中國大陸，分居台灣機械設備出口第一、二位。前三季工具機出口最大市場則是大陸，美國居次，銷往土耳其、印度均成長，分居第三、四。

台灣機械設備9月出口值24.54億美元，年減5.1％。折合新台幣計價782.46億元，年減1.4％。前三季機械出口值220.44億美元，年減17.1％；以新台幣計價6,806.79億元

，年減12.1％。其中工具機9月出口值2.3億美元，月減1.9％，年減4.5％；前三季出口值19.79億美元，年減11.4％。

前九月台灣機械設備出口值前3大產品由電子設備34.94億美元，出口占比 15.8％而居冠，年減9.2％、檢量測設備出口值34.46 億美元，出口占比15.6％，出口排名第二，年減6.0％；工具機出口值19.79億美元、出口占比9.0％、年減11.4％。

前九月機械出口國前3大，銷往美國52.37億美元、出口占比 23.8％，勝過出口中國大陸51.45億美元，出口占比23.3％、輸往日本17.55億美元、占比 8.0％。

機械公會表示，台灣持續受全球經濟景氣不佳影響，機械整體產業出口連續14 個月負成長，顯示雖受去年基期較低影響，出口負成長幅度減少，但產業出口值仍較去年同期低，國際對經濟發展仍多觀望，投資設備相對保守。

機械公會指稱，今年台灣機械設備進口也大幅減少， 9月機械進口金額僅29.54 億美元，是2021年4月以來最低進口金額，且與去年10月進口最高金額59.55億美元相比，減少幅度高達50％。觀察進口產品中，主要受半導體投資放緩影響， 半導體等設備進口金額大幅減少所致，台灣在國際經濟景氣不佳與地緣政治衝突中，後續影響須持續觀察。

機械公會表示，俄烏戰爭尚未停歇，近期以巴戰爭又起，全球地緣政治衝突加劇，對全球經濟影響須持續觀察。台灣對以色列機械設備出口方面，2022 年出口金額僅1.29億美元，出口排名第29位，佔機械總出口0.4％，對台灣機械出口影響不大。以色列機械進口台灣部分，主要集中在半導體檢測儀器與設備方面，進口排名第九，金額11.25億美元，佔機械總進口1.8％，影響相對較大。不過，中東地區仍為我機械設備的重要市場之一，尤其土耳其等地區，戰爭後續發展與影響，仍需持續關注。

機械公會指出，近期新台幣兌美元匯率雖貶破32元，仍較亞洲競爭對手國明顯強勢，截至今年10月上旬，新台幣匯率貶值4.60％，韓圜貶值6.11％，人民幣貶值5.83％，日圓貶值幅度更達13.71％，讓台灣機械設備在出口競爭上面臨價格壓力，特別是不利於與日本設備的競爭。機械公會呼籲政府，新台幣匯率宜與競爭對手國同 升同貶，以維持我機械設備出口競爭力。