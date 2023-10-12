證交所攜手會計師事務所辦座談會 推動優質企業上市

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證交所12日與資誠聯合會計師事務所於台北君悅酒店共同舉辦「推動優質企業上市座談會」，本場次以「創新」及「永續」為主題邀請有意申請上市之企業到場交流，獲得熱烈回響。

證交所董事長林修銘在會中致詞表示，台灣資本市場具備國際競爭優勢，產業創新能力表現優越，協助產業扎根，觀察台灣IPO產業不斷變化，從傳統產業、生技醫療，到數位雲端、AI人工智慧、綠能環保等IPO趨勢，而創新型、知識型產業未來更將是驅動台灣發展的關鍵。

證交所將結合「主板」與「創新板」力量，透過重塑產業類別，以創新驅動、政策驅動、及資本市場驅動三個構面共同孕育新經濟產業建立，引領產業多元化方向。

資誠營運長徐聖忠致詞表示，為積極扮演推動產業發展的領航角色，資誠多年來協助多家企業進入資本市場，期許與交易所及企業建立夥伴關係，提供企業給予適當建議，未來亦將持續致力於推動創新產業進入資本市場，與企業共同創新，以創新科技接軌國際，厚植台灣經濟成長動能。

本場次邀請Gogolook走著瞧公司董事長鄭勝丰向與會者分享其創新板上市經驗，期待帶動更多台灣新創軟體公司，在資本市場生態系支持下加速進入台灣資本市場。

會中並由資誠會計師趙永潔以「從資本市場看企業永續轉型」專題，以投資人對永續資訊的期待、資本市場趨動永續發展，迎向永續轉型新未來為主軸，分享企業如何於全球之趨勢浪潮下，了解資本市場對於永續發展之趨勢，剖析企業永續經營所面臨之挑戰與因應策略。

證交所透過與企業的面對面溝通管道，介紹台灣資本市場現況及IPO流程，期盼透過經驗分享及流程介紹，為具上市意願優質企業於上市過程中提供助益，推動更多潛在優質企業加入資本市場。