竹南國家衛生研究院新建生物製劑2廠 陳建仁主持動土

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經歷了新冠疫情打擊，竹南鎮國家衛生研究院為落實政府發展疫苗產業政策，面對各式嚴重新興感染性疾病的挑戰，提昇自製疫苗的能力，在中央及民間的經費挹注下，國衛院在院區內新建生物製劑2廠暨建置戰略平台資源庫，12日由行政院長陳建仁主持動工典禮，期望能強化我國防疫能量。全部工程將以78億元預算，預計在2026年完工。

國衛院表示，2020年初爆發新冠肺炎疫情，其傳染速度與規模前所未見，造成全球數億人感染及百萬人死亡，重創各國衛生體系與經濟，也突顯我國防疫科技研發鏈需因應大環境的改變進行提升。推動國家疫苗自製並強化相關基礎設施，建立整合收集新興傳染病病原體與臨床檢體的平台，以增加面對疫情爆發時的應對效率，成為國家強力防疫後盾。

國家衛生研究院為國內唯一任務導向的醫藥衛生研究機構，2020年即受衛福部指示開始籌劃生物製劑2廠及國家感染性疾病資源庫(National Infectious Diseases Bank NIDB)的建置，在政府與民間的共同籌資78億餘元，12日在國衛院竹南院區舉行動土典禮。

苗栗縣長鍾東錦以地主身分出席動土典禮，他在致詞時為縣民請命指出，苗栗為了國內科技產業貢獻許多，也希望行政院能夠全力支持提昇苗栗的醫療水準，例如部立苗栗醫院的設備人力全面提昇，讓縣民擁有更好的醫療服務。

陳建仁則強調，2020年新冠疫情爆發時，情況真的很困難，蔡英文總統曾經打電話給他，請他與AZ公司連絡，他與友人連繫是否可以購買AZ疫苗？結果對方答覆訂單都排滿很難賣給台灣，所以才討論為何不能自行研發製造疫苗，如果政府有一個很好的生物製劑廠話，在公共衛生及防疫上一定會有很大的進步。

國衛院說明，預備興建的生物製劑二廠包含6條產線、2單位ABSL-3實驗室及國家感染性疾病資源庫。6條產線採獨立操作規劃，其中2條產線生產卡介苗與抗蛇毒血清上市藥，2條為提升產能至公噸等級以滿足第一線防疫需求的新產品量產產線，2條產線則作為小量生產臨床試驗用新型產品，全面強化核酸(DNA、mRNA)、病毒載體、重組蛋白及不活化全病毒疫苗相關技術平台，並搭配國家感染性疾病資源庫搜集之各式病原體和檢體，建立疫苗開發「模組化」標準流程。