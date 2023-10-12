農業部統籌創博會永續發展館 展示113項創新技術

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「2023台灣創新技術博覽會」12日盛大展出，其中「永續發展館」由農業部統籌，共計7個機關／單位合作辦理，並以「淨零排放」為展示主軸，共同展示113項創新科技。此外，永續發展館國際區並邀請歐、美、韓等10家國際機構，同步於會場展示綠能、循環經濟、智能科技等先進技術及產品，期望企業及學術機構可以透過本展媒合技術交易，加速推動科技創新成果商業化發展。

農業部表示，配合永續發展館之「減碳增匯」、「綠能科技」及「循環再生」三大主題，展示39項具商品化潛力之科技研發成果，包括：花蓮農改場開發可提升6倍施放效率及減少25％～50％農藥使用量之「寄生蜂球量產及無人機投放技術」，高雄農改場研發作業效率為人工作業7倍之「自走式鳳梨智能噴注催花劑機」，台東農改場研發人工作業效率4倍以上之「木虌果果肉及假種皮分離機與殘體循環再利用技術」，畜產試驗所研發「青貯啤酒粕應用於肉用土雞飼料之調製技術」可節省飼料成本18.1％。

農業部說明，鑑於台灣創新技術博覽會已成為跨國技術行銷之重要舞台，為建構良好之研發交易平台，永續發展館特邀請來自巴西、德國、荷蘭、比利時、韓國、美國等國際大型農企業，於該館之國際區共同展示畜牧智能管理及農畜產品檢測檢驗等先進技術。

其中，荷商Royal Peterson and Control Union公司，提供產業及其供應鏈的全球永續驗證服務；比利時商Unisensor SA公司展示革命性平台檢測畜產品中抗生素殘留及毒素；韓商六和化工公司展示第一防線新型生物性資材可抑制土壤病原體與有害病蟲；美商TORO公司聚焦智慧農業水資源管理展示雙線噴灌控制系統，期望透過本展引進國外先進技術，加速台灣產業發展。