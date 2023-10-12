肯定推永續金融 賴清德：打造創新繁榮的台灣

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副總統賴清德今（12）日下午出席「2023財訊金融獎頒獎典禮」，除說明政府推動淨零及永續發展相關政策，也期盼未來結合臺灣各界力量，打造創新繁榮的臺灣，以創新驅動的經濟發展模式，積極投資下一代的科技創新，走在時代的前端。

賴清德致詞時首先代表蔡總統感謝《財訊》雙週刊謝金河社長及資誠聯合會計師事務所周建宏所長，結合產官學研的努力，舉辦財訊金融獎，致力推動普惠金融、金融創新以及金融永續，成果豐碩。他也要恭喜總統府吳榮義資政榮獲「金融奉獻獎」，吳資政長期在學術界春風化雨，培養許多金融人才，也在金融研究機構為國家金融產業、總體經濟擘劃藍圖，一生得獎無數，非常不容易。

賴清德提到，過去這段時間，金融業相對逆風，但仍逆風前行，展現韌性。在年底，我們漸漸走出困境，步伐相較其他國家要來得快、來得穩健，這也代表幾十年來，在金融業的努力之下，各產業共同合作，展現了相當的實力。

他說，今年財訊金融獎，主辦單位擴大設立「永續金融獎」，並增設「數位金融服務獎」，帶動台灣妥善因應數位轉型與淨零轉型，非常值得肯定。

談及永續發展，賴清德指出，蔡總統在2021年4月22日世界地球日公開揭櫫台灣要在2050年達到淨零轉型目標，希望能與世界140多個國家或地區目標一致。行政院也在去年3月發布「灣台2050淨零排放路徑圖」，希望在2030年前投下9千億元，帶動民間投資。

他進一步指出，為了發揮金融力量，政府在去年9月發布「綠色金融行動方案3.0」，鼓勵金融機構從自身淨零減碳做起，再透過對投資標的碳盤查等，驅動產業致力於減碳轉型。此外，今年3月，金管會發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，鼓勵上市櫃公司依照資本額大小，設定減碳計畫的期程與目標，共同達成淨零轉型。

賴清德認為，數位轉型時代已經來臨，可以預見未來將全面智慧化，包括數位製造、數位金融、智慧家庭、智慧城市、甚至智慧國家等，對於每一個國家都是很大的挑戰，但這是台灣的機會，我們應該要掌握。未來他也將結合台灣各界力量推動國家希望工程，打造創新繁榮的台灣，以創新驅動的經濟發展模式，積極投資下一代的科技創新，包括人工智慧、半導體、量子電腦、低軌道衛星及太空科技等產業，走在時代的前端。

賴清德強調，台灣具備科技創新實力，若能持續優化新創環境，相信台灣會越走越穩、越走越遠。無論出現何種挑戰，都應當作前進的動力，要有自信並對國家有信心，在民主的道路上持續前行，讓台灣持續壯大。