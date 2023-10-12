長榮酒店線上旅展住宿券26折 餐券67折起

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎接秋高氣爽適合旅行的季節，長榮酒店搶先於10月11日起推出線上旅展超值優惠，集結國內六家酒店食宿明星商品，主推聯合住宿券及餐券套票組。

聯合住宿券單張3,399元（33折），套票組（20張／組）58,000元，每張平均只要2,900元（26折），激省近萬元！另外，閨蜜聚餐優選的聯合餐券，單張1,788元（71折），套票組（10張／組）16,880元，每張平均只要1,688元（下殺67折）。

雙人平日出遊只需持一張聯合住宿券，即可任選入住長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮文苑酒店（嘉義）或台糖長榮酒店（台南）雙人房一晚含早餐。

平日家庭旅遊則是使用兩張券，即可任選上述飯店四人房一晚含四客早餐，長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）再加碼贈送餐飲抵用券。持3張券可選擇位於溫泉鄉的長榮鳳凰酒店（礁溪）享雙人平日入住高級洋式客房一晚含兩客早午餐。

聯合餐券適用於全台六家長榮酒店，結合電子票券功能，不論企業餐敘、家庭聚會、生日聚餐，即買即用還可轉贈親朋好友，是小資族團購與企業贈禮的首選。餐券除了可享用雙人吃到飽自助餐，亦可選擇其他中西式美食佳餚或烘焙坊等暢銷商品。

長榮酒店線上旅展銷售期間自10月11日起至11月20日止（電子票券同步於官網上線），住宿券／餐券優惠期限自購買日起至2024年12月30日止。

習慣數位支付便利遊的旅人，選購電子票券，只須登入會員開啟票券夾出示專屬QR CODE，即可享受長榮酒店的優質優惠服務。長榮酒店表示，本次線上旅展的電子票券優惠內容不提供客房內一次性備品，邀您一同力行環保綠生活。