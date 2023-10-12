板信商銀舉辦財富啟航理財營 親子共學締造家庭正確金錢觀

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板信商銀在地深耕逾一甲子，秉持「誠信、務實、創新」的經營理念，致力提供優質的金融服務，落實ESG永續精神，強化金融教育政策，擴大金融永續影響力。

建立孩童正確的理財觀念，從「小」開始。板信商銀於9月舉辦「財富啟航-親子理財營」，針對孩童與家長設計一日體驗活動，透過親子共學，讓家長與孩童凝聚共識，建立良好的理財觀念，締造家庭財富美好未來。

依據新聞報導記載，孩童教育基金平均花費459萬元，若一路就讀私立學校所需學費更可能破千萬元。父母們該如何利用時間複利，穩健的為孩子存下足夠的資本，建構未來並同步培養孩子正確的理財觀呢？

板信商銀於悠閒的假日時光安排手沖咖啡饗宴，讓忙碌的父母親暫時忘卻平日的辛勞與煩憂，並邀請擅長生活教養的知名主播張珮珊，分享親子理財觀念，增加家庭財富智商，協助家長從日常中引導孩童建立正確儲蓄觀、妥善運用零用錢，及父母自身如何在樂齡退休前，適當做好財務的規劃，活出美好人生。

為了讓孩童身歷其境，了解什麼是「理財」，此次活動結合互動式桌遊，教導儲蓄、收入、消費、投資常識，以及如何管理零用錢，另透過闖關遊戲，進行開戶、存錢、賺錢，並打造屬於自己的夢想存錢筒。透過親子共學的模式，讓家長與孩童共同體驗，感受複利的價值，發掘理財動機，為親子理財種下啟蒙的種子。每一位學員也在課程中勇於表現自我，發表夢想存錢筒的目的及用途，增加口語表達能力與自信心，啟發孩童設定目標、放眼未來，從小理財、務實追夢。

板信商銀建議，理財觀念要從小養成，即早理解金錢的價值與儲蓄的重要性，開源節流，並從學習記帳開始管理資金。「財富啟航-親子理財營」，為下一代的夢想啟航。

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