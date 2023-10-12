推動鳳頭蒼鷹保育 「野生動物路跑」12／3中央公園開跑

倡導動物保育，也盼讓運動成為一種生活方式，「野生動物路跑 Run for Wildlife」活動將於12月3日在台中中央公園舉辦，主辦單位指出，今年預計號召6000名跑友，延續過往「零紙杯」方式進行賽事，並以猛禽「鳳頭蒼鷹」為路跑主題動物，將攜手台中市府共同打造友善野生動物FUN城市。 「野生動物路跑 Run for Wildlife」由《國家地理》雜誌中文版、大石國際文化主辦，中部知名建商國聚建設協辦，透過路跑活動盼帶領民眾感受中央公園周邊的自然景觀之美。 國聚建設總經理施純弘表示，這場活動除了讓民眾感受路跑的樂趣，也希望讓大家重視都市環境中野生動物的棲息地，藉此支持、保育珍貴的自然界和野生動物，讓土地和野生動物可以共生共存，確保未來的世代也能享受到大自然的美麗和神奇。 今年路跑以「鳳頭蒼鷹」為主題動物，報名參加者可獲插畫風格的鳳頭蒼鷹設計參跑禮，其中跑衣、提袋都是使用寶特瓶回收紗線再製而成，秉持回收再利用觀念，落實垃圾減量與一次性塑膠包裝。 主辦單位指出，鳳頭蒼鷹從2005年開始在車水馬龍的街道上繁殖，至今已近20年，透過路跑活動盼呼籲民眾在窗戶外側貼上貼紙、減少使用黏鼠板、改善道路設計動物廊道、增強野生動物救傷概念。這場路跑分為11km組、5km組及5km親子組，活動會場並邀秒殺美食餐車「樹巢」、「善良肉圓」設攤，並結合摸彩、有獎徵答等活動，有機會抽中台北、歐洲來回機票。