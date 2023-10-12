推廣野生動物保育觀念 「野生動物路跑」12／3一起為鳳頭蒼鷹而跑

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「野生動物路跑 Run for Wildlife」12／3開跑，將與台中市政府共同打造友善野生動物FUN城市！圖／曾麗芳

由《國家地理》雜誌中文版、大石國際文化共同主辦、國聚建設獨家協辦的「野生動物路跑 Run for Wildlife」，今年12月3日將再度於台中水湳中央公園盛大開跑！國聚建設表示，今年預計號召6,000名跑友，目前已有近3,000人報名，其中，國聚建設的住戶近千人報名。由於報名至11／09截止，鼓勵有興趣的民眾踴躍報名！

《國家地理》雜誌總編輯與大石國際文化執行長李永適表示，「野生動物路跑 Run for Wildlife」今年延續以往的「零紙杯」方式進行賽事，並根據都市常見的保育類野生動物，選定雄糾氣昂的猛禽「鳳頭蒼鷹」為主題動物，將啟發民眾能更加重視鳳頭蒼鷹在都會區的棲地，呼籲民眾在窗戶外側貼上貼紙、減少使用黏鼠板、改善道路設計動物廊道等方式，預防窗殺降低路殺，增強野生動物救傷概念，共同打造野生動物友善城市。

國聚建設總經理施純弘表示，除了野生動物路跑帶來的樂趣，沿途感受中央公園自然景觀之美之外，更希望民眾在都市生活中，重視野生動物的棲息地，支持保育珍貴的自然界和野生動物，盡我們能做的，讓土地和野生動物可以共生共存，確保未來的世代，也能享受到大自然的美麗和神奇。

國聚建設創立13年來已陸續推出20個建案，已交屋13個建案。施純弘透露，國聚建設明年預計推出4-5個新建案，包括明年329檔期推出水湳單元八中平路案，基地面積約2,200坪，打造兩棟樓高27層、純4併的住宅大樓，產品規劃3房與4房；五期大墩4街案基地面積約900坪，將打造獨棟樓高23層，產品規劃純4房48-56坪，總戶數88戶。

2003年，台中市第一次記錄鳳頭蒼鷹；2005年，牠們開始在車水馬龍街道上繁殖。回顧至今，鳳頭蒼鷹在台中市繁殖已將近二十年。2023年12月3日，國家地理雜誌攜手「友善好宅」為核心思維的國聚建設、台中市野生動物保育學會於台中中央公園舉辦野生動物路跑，邀請民眾穿上跑鞋加入路跑的行列，共創友善的生態環境，為野生保育類動物而跑。

本屆路跑組別有11KM組、5KM組與5KM親子組，活動收益部分捐贈予「台中市野生動物保育學」以及「美國國家地理學會」支持台灣及世界各地優秀的探險、研究計畫及野生動物保育行動。

活動當日，除了《國家地理雜誌》主題專區，另有「草食動物聚樂部」，邀請無肉蔬食界霸主、秒殺美食餐車〈樹巢〉、〈善良肉圓〉等知名友善環境、動物保育的夥伴攤位共襄盛舉，一同打造「蔬」中自有「黃金屋」。

現場更結合摸彩活動、有獎徵答、趣味遊戲與野生動物保育體驗，提供更多跑友認識鳳頭蒼鷹。最大獎為中國南方航空提供的台北至歐洲往返經濟艙2人同行機票，為整場活動帶來熱鬧氣氛。