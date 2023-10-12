南台灣百貨周慶搶業績 家電滿萬送千、美妝免費送

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南台灣百貨商場周年慶擂響戰鼓，在疫情解禁後，業績目標也訂定的較往年高。看好不少人趕在年底前裝修新屋，加上企業尾牙採買潮，便推一系列生活家電優惠，包括滿萬送千、消費滿額抽瑞士旅遊等加溫買氣。

漢神巨蛋周年慶即起至11月7日開打，業績目標從去年26.3億元到今年29億，成長10％，家電家用業績有望飆到3億3千萬以上，好康包括家庭用品滿1萬送1千再加送2百元餐飲券，另有化妝品滿3千送3百、15日前刷漢神巨蛋聯名卡全館滿1萬送5百等；另下載漢神App消費滿2千即有機會抽價值約70萬元的瑞士14日四人遊行程。漢神巨蛋也引進12家高雄獨家品牌進駐，包括Van Cleef ＆ Arpels 梵克雅寶、Miu Miu專門店等，同時與潮牌ROBINMAY聯名合作推4款限量來店禮，包括旅行頸枕、保暖披毯等。

南紡購物中心即日起展開「啾愛9周年慶」，前2年周年慶業績均維持16億，今年喊出目標破18億，除了A1館指定大家電、名品家具滿1萬元送1千元電子抵用券，也聯合全館快時尚、生活家居及指定店櫃推滿6000元送1200元等回饋，最高回饋20％，並與LINE Pay合作推「LINE Pay熊大店長」獨家會員禮，像是對盤組、雙層玻璃杯等。全館12日至11月15日舉辦「集心活動」，凡持會員紡卡於A1、A2館指定店櫃消費滿1000元送1顆心，有機會免費換美妝保養品。