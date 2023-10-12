太思科技為車用聯網發表iConnect平台 成功導入國際大廠印度商用車

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太思科技旗下印度分公司與Lumax Ituran Telematics攜手合作，推出突破性的「iConnect平台」，標榜透過尖端技術的無縫融合，將車隊的連網和運營提升到數位時代，同時大幅提升行車的安全性，也為消費者帶來無以倫比的駕駛體驗。

太思科技為創新技術解決方案的知名供應商，Lumax則是提供OEM廠商全球車載資訊系統的大廠，雙方聯合開發這項戰略性產品，被視為重塑印度汽車聯網的典範。

太思集團董事長何俊炘表示，iConnect平台可說是將先進物聯網技術、互聯設備供應鏈，無縫連接的巔峰之作。經過精心設計，將車隊的連網和運營提升到數位時代。

而Lumax Ituran對創新的承諾，則是全球OEM製造商戴姆勒印度商用車(DICV)，採用Lumax開創性解決方案的關鍵因素。

何俊炘指出，iConnect的產品有四大亮點，包括在車載資訊系統方面，iConnect平台可提供即時車輛追踪、診斷和遠端管理功能，確保最佳的性能與安全性。

在智能信息娛樂方面，平台與車輛系統無縫集成，可提供尖端的娛樂和信息選項，重新定義駕駛體驗；在增強安全性方面，通過智能警報、緊急響應機制和駕駛員輔助功能，將為道路安全樹立新的標準。

至於車隊管理方面，車隊所有者將受益於即時數據分析、簡化運營流程，進一步達到節省成本的目標。

這項產品體現了太思印度公司的堅定使命：利用技術潛力，產生積極共鳴的解決方案，創造跨行業和個人的生活。

太思印度分公司董事總經理Abhishek Saxena表示，此次的產品發佈，證明了太思印度公司與整個汽車行業之間的協同效應。iConnect平台更體現了車輛與尖端技術無縫融合，提升安全性、娛樂性和運營效率的願景。

Lumax Ituran業務主管Sumit Tiwari也祝賀太思印度推出iConnect平台，將有能力為客戶管理完整的eSIM和連網服務，實現高效率的運營模式。

何俊炘最後強調，iConnect平台的推出，標誌著太思印度的一個重要里程碑。太思相信連網是汽車的未來趨勢，Lumax Ituran也重申了雙方以突破性的技術，共同塑造未來的承諾。