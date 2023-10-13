台瑞音樂家合作 跨海共譜「小禧年組曲」

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由旅瑞大提琴家簡碧青與瑞士作曲家夫婿穆勒夫婦的「音樂瑞士之夜」持續10年，下周將舉行音樂會，首演由洪千惠與威斯皮跨海共譜的「小禧年組曲」。

成立於2013年的「音樂瑞士之夜」，10年來在簡碧青與穆勒（Fabian Muller）夫婦堅持之下，成功推動台灣與瑞士傑出音樂家的交流合作。穆勒今天在記者會上表示，台灣與瑞士都有多樣性和豐富的文化，「文化交流的機會沒有邊際，希望我們倆人的家鄉都能持續更多精彩的音樂對話。」

今年「2023音樂瑞士之夜」音樂會中，將邀請瑞士木笛大師史蒂格（Maurice Steger）、歐陸樂壇炙手可熱的瑞士小提琴家波仁（Sebastian Bohren）訪台，與簡碧青及台灣小提琴家薛志璋、中提琴家何君恆、低音提琴家邱苡軒、鋼琴家簡美玲及大鍵琴家蔡佳璇合作，演出多首經典樂作。

簡碧青表示，專注巴洛克音樂的史蒂格將帶來「木笛協奏曲」，波仁則帶來弦樂合奏版的名作「魔鬼的顫音」。

穆勒表示，這次特別創作是由台灣作曲家洪千惠和瑞士作曲家威斯皮（Oliver Waespi）合作，分別取材台灣民謠「丟丟銅仔」和瑞士民謠「看那壯麗的山谷」，以相同編制各創作一曲，合組成「小禧年組曲」，編制則為木笛、雙小提琴以及大提琴，將由史蒂格、波仁、薛志璋與簡碧青進行世界首演。

「2023音樂瑞士之夜─十年有禧」音樂會將於10月15日在衛武營表演廳，10月16日在台北國家音樂廳演出。