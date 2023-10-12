舒默訪陸後 中方將合理縮減外資准入負面清單

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中國大陸商務部網站消息，中國大陸商務部發言人何亞東12日主持召開例行新聞發布會，何亞東指出，中方將合理縮減外資准入負面清單；開展好「投資中國年」系列活動；協調解決外資企業反映的困難問題，落實好外資企業國民待遇。

美國CNBC提問，王文濤部長會見美國參議院多數黨領袖舒默一行時表示，中方不迴避競爭，但競爭要基於國際經貿規則，應是公平、良性競爭。美方也表示這次和王文濤交流後雙方在「競爭」概念上有更深理解。下一步中方對在中國投資企業準備採取哪些相關措施？美方是否將推出相應措施？

何亞東表示，部長王文濤和舒默參議員一行深入討論競爭的問題。美方在會談中也強調中美經貿關係的重要性，不尋求與中國脫鉤。中方期待與美方共同努力，為兩國工商界合作創造公平、穩定的營商環境，促進雙邊貿易和投資。

何亞東強調，中國政府高度重視優化營商環境，不斷加大吸引外商投資力度。將繼續會同有關部門和各地方落實好中國《國務院關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》。合理縮減外資准入負面清單。

開展好「投資中國年」系列活動。發揮重點外資專案工作專班的作用，用好外資企業圓桌會議制度和外資企業問題訴求蒐集辦理系統，協調解決外資企業反映的困難問題，落實好外資企業國民待遇。