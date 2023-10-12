「帝寶級健康宅」起手式！台灣房屋「亞洲健康智慧園區」開幕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

繼日勝生集團數年前推出新北市三芝產權賣斷型的銀髮宅「日初不老莊園」1、2期，造成熱銷之後，房市再現產權賣斷型的健康宅，台灣房屋集團總裁彭培業耗時近十年打造的頂級養生住宅「亞洲健康智慧園區」，今（12）日正式完工開幕，首開房屋仲介業跨足大健康產業的先例。彭培業霸氣宣示，「這是我蓋出台灣第一座帝寶級健康宅的起手式！」挑戰台灣養生村的天花板！

彭培業表示，該園區分為出售及出租型兩種，其中出售型總銷金額達60億元，「更希望做到華人第一品牌！」接下來正物色台中據點，擴大連鎖規模，打造Time Sharing分時渡假的配套，並且預計明年與日本頂級養生村簽署合作契約，讓日本人可換到台灣來住、台灣人也可以到日本住。

彭培業今天一早就率領台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、第一建築經理公司總經理謝萬雄、台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐等多位團隊，在新竹關西的「亞洲健康智慧園區」籌備正式開幕典禮。

房地產業界近20年以來，陸續有不少開發商投入銀髮宅行列，最經典的代表作即為潤泰集團總裁尹衍樑在淡水的「潤福新象」，採出租型；另外日勝生集團則在新北市中和有「樂陶居」、採出租型，在三芝則推出有「日初不老莊園」共2期、採產權出售型和出租型雙軌制，接下來，計畫在高雄旗山也打造一座養生莊園。

而房屋仲介業，台灣房屋集團總裁彭培業是不鳴則已，一鳴驚人！一出手就是要作到最好，樹立養生莊園的天花板。

彭培業表示，光是物色這塊土地就耗時六、七年，才從100多塊土地當中，挑中新竹關西這工塊地，共斥資15億元左右、每坪約25萬元，陸續整合28位地主，買進6,000坪、近2公頃的土地，規模更甚於台北仁愛帝寶；規畫之初即帶領建築師及團隊，前往日本、美國西雅圖、加拿大等高端養生住宅社區，師法取經、再超越現有養生村的最新世代的智慧健康園區，讓外界耳目一新！

彭培業表示，全區分2期開發，總共有6棟建築，包括5棟健康宅、1棟護理之家；其中第1期2棟健康宅，2019年動工，今天完工開幕營運，第2期3棟健康宅及1棟護理之家，預計明（2024）年9月完工。

彭培業表示，第1、2期總共388戶，其中8成為出售型健康宅，1戶約20坪，包括1房1廳1衛，有美式、日式、中式三種風格，早在興建開發階段就已全數完銷，總銷達60億元；另外還有出租型住宅2成，則有多達400多位在Waiting List當中排隊；台北醫學大學附屬醫院也正式進駐，設立診所，把養生、照護、溫泉渡假、醫學、復健，都一次到位。

彭培業表示，新竹「亞洲健康智慧園區」是他揮軍帝寶級健康宅的起手式！未來的養生村必須是以預防醫學的概念來打造，他當初想要蓋健康宅的起心動念，主要是十餘年前有一天發現媽媽在家中三餐很固定菜色、營養不夠均衡、肌肉量也在流失，讓他興起想要在台灣高齡化社會來臨之際，為這個社會回饋些什麼。

因此，他決定把原本還停留在資訊產業的台灣房屋集團，服務再「升級」、再「優化」，跨足到土地開發、健康產業開發、醫學照護整合的領域，打造一座全球引頸期待、引領新世代趨勢的養生莊園，不只是在蓋房子！而是擁有自己的核心價值。

彭培業表示，「未來是大健康產業的時代！」房地產會走入第五代，根據大數據顯示，家庭人口結構平均每十年會調整一次，居住空間也是在流動的，多年前他與股東報告，決定未來十年要投入開發第五代住宅，因此決心在新竹關西，打造「亞洲健康智慧園區」。

彭培業表示，第一代住宅，最普遍的就是4樓公寓。第二代住宅代表建築，就是7樓電梯。邁入住宅第三波，升級為高級住宅，居住型態繼續演進至第四代住宅，2005年豪宅成為現今住宅的代表。現今，第五代住宅的核心概念強調需求與功能，擁有優良空氣的環境、飯店式管理、醫療照護、著重功能整合的住宅，「健康需求」將成為台灣邁向高齡化住宅最大的需求。

彭培業表示，「亞洲健康智慧園區」不僅為第五代健康宅提供全新的視野，更將成為台灣樂齡健康宅的新標竿。

彭培業說，他已投入健康智慧園區的開發案已有十年，就他經營房地產長達40年的經驗，發現三種房子一定不敗，一個是就學、一個是就業、一個是就養，環境絕對是第一個考量的點！因此選擇關西，打造健康智慧園區的地點，最好距離家人的工作地點30到60分鐘的車程。

彭培業表示，關西被譽為長壽之鄉，「亞洲健康智慧園區」距關西交流道僅2分鐘車程，離高鐵及機場均20~30分鐘可抵達，對於園區住戶外出及子女探視，交通上相當便利，離塵不離城。也更是全台唯一擁有「溫泉」的養生宅，擁有42度美人湯，被譽為「溫泉中的溫泉」，設有「家庭湯屋」與「大眾湯屋」。

特別的是，園區每一間溫泉湯屋都有設計獨特的台灣一級木天然香氣，有檜木、肖楠、香杉、樟木、櫸木、扁柏等不同療癒功能，讓住戶享受溫泉，同時也享有各種幫助鎮定自律神經、安撫情緒及安神助眠的各種療癒幸福，希望園區的住戶都能充滿活力、延緩老化、天天精彩、天天快樂。

更別出心裁的是，園區內設置有「一米菜園」，土壤和菜園架設高度離地達1公尺，讓住戶長輩們不必彎腰就可以澆施肥種菜。

此外，台灣房屋打造的「亞洲健康智慧園區」，除溫泉療癒外，亦擁有環境優雅的餐飲中心、樂齡門診中心、復健中心、護理中心及貼心藥局。

彭培業表示，他打造「亞洲健康智慧園區」的原則，就是10個字心法，即「環境決勝負，服務定品質」。

目前該園區出售型已全數完銷，每戶總價約1,800~2,000萬元左右，算下來1坪約80~90萬元，總銷共60億元；產權則為房屋產權，至於土地產權，則由起造人台灣房屋擁有，日後可自由買賣交易。目前在內政部實價登錄資訊中，尚未見到有揭露資訊。

另外出租型，預計12月1日開始正式招租，每月租金約4~6萬元不等，包括2.5萬元照護費在內。入住保證金約600萬元，會交付銀行信託專戶。

據台灣房屋集團統計，已購客戶中有4成為企業界 、3成為醫界、2成5為海外。