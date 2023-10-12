兆豐機器人理財年終推限時終身0元信託管理費優惠

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ChatGPT話題不斷，而在金融領域，機器人理財也一直受到市場關注，兆豐銀行「機器人理財ｅ把兆」服務自2020年1月份推出，適逢年終感謝季，即日起至2023年12月29日止，推出「機器人理財e把兆年終慶活動」，無論是曾經申購過或是從未體驗過機器人理財服務的客戶，只要符合活動條件，即可享每人1筆投資組合終身0元信託管理費優惠。

隨金融科技發展，智能投資迎來新一波高峰，根據金管會公布，截至今年7月底，已有16家業者開辦機器人理財業務，總客戶數約17萬人，資產規模達新臺幣72.31億元，兆豐銀行指出，「機器人理財e把兆」服務受到今年股、債齊漲帶動下快速成長，近一年客戶數成長約34％，資產管理規模成長更是高達約112％。

兆豐銀行「機器人理財e把兆」服務最大特點在於協助客戶克服人性貪與怕，透過大數據系統演算及專業投資顧問團隊把關，建構多元投資組合以分散投資風險，全天24小時監控投資組合，並藉由「機器人理財」獨有的再平衡機制，避免追高殺低，動態且彈性的調整投資部位；共有「我要投資」、「我要圓夢」、「我要退休」及「幫我管錢」4大投資主題，可讓投資人依照自身的投資需求選擇運用。

兆豐銀行「機器人理財e把兆」服務即日起至2023年12月29日止，新增任一投資模組(我要投資／我要圓夢／我要退休／幫我管錢)的單筆或定期投資組合交易，並於訂約申購時輸入優惠代碼「E112END」，就可享該筆投資組合存續期間內，免收信託管理費的優惠，加上「機器人理財e把兆」服務本身沒有收取申購手續費，投資門檻最低僅新台幣2,000元，讓小額投資人輕鬆入手也享有大戶的服務。

※活動詳情請見兆豐銀行官網活動訊息公告，或親洽各分行理財專員，有關活動未盡事宜，悉依兆豐銀行公告活動辦法為主，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。