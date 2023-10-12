視察苗栗造橋國1交流道工程 陳建仁：盼能提早完工

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國道1號造橋交流道設置案已經行政院核定，行政院長陳建仁12日下午親赴工程預定地現場勘查，高公局原本預估總經費18.06億元，現已獲行政院核定追加至26億元，目前正積極作細部工程規畫設計，交流道將以原造橋收費站腹地及連絡道為基礎建置匝道，連接至苗14線，苗14線將全面拓寬，並將原有涵洞通道大幅拓寬，陳建仁勉勵高公局能提早完工，以孚當地居民期望。

國道1號造橋交流道設置案，經過苗栗縣前縣長徐耀昌及立委陳超明全力爭取下，2019年11月前行政院長蘇貞昌專程赴苗栗現勘後同意由中央專案全額負擔交流道建設經費，免除地方配合款，縣政府經提案送高公局、行政院審核，2022年4月7日獲行政院正式核定，高公局原本預估總經費需16.08億元，但因考量到原物料價格上漲等因素，高公局提出追加總預算至26億元。

根據高公局規畫造橋交流工程，將利用原造橋收費站腹地以及原有連絡道，設置南下出口及北上入口2支匝道來銜接苗14線聯絡道，所需經費由國道公路建設管理基金全額支應。另外，拓寬苗14線聯絡道部分，因苗14線目前是雙向2車道，為因應未來交流道開通後龐大車流，規劃將平仁路至禮蘭路約1.2公里區間，拓寬至18公尺雙向4車道，縣府將另向公路總局爭取生活圈道路建設計畫申請工程經費，並依行政院函示免除地方配合款。

整個造橋交流道設置及苗14線聯絡道拓寬等工程，預估需6年完成，目前在工程設計規畫。苗14線跨越國道涵洞，目前僅有7米寬，將大幅拓寬成21米寬涵洞，以連接交流匝道，這項工程與苗14線拓寬案將會先行施工。陳建仁在聽完簡報後裁示，勉勵高公局能夠提早完工，以滿足當地居民交通需求。