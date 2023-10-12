砂石專區疑回填污染土 立委怒批花環局護航

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花蓮東華大橋附近光榮砂石專區，其中占地6.7公頃的業者，被控地下遭掩埋大量廢棄物，已遭移送法辦。立委陳椒華認為，業主在廠區回填土時有湮滅據疑慮，但環境部、縣環保局卻拒絕檢測土壤重金屬，痛批護航、瀆職。花蓮縣環保局今天到場採樣強調，全案檢方已偵辦中，依清理階段採有不同檢驗方式。

政府早年在東華大橋下方規畫光榮專區，開放業者採砂石，多年後，退輔會台東農場提起訴訟返還土地。其中只規模最大的1家業者，占地約6.7公頃，被爆出掩埋大量廢棄物，縣府環保局採樣送檢，去年底移送檢警偵辦。

立委陳椒華卻發現，集耀公司移除二座廢棄物山填地墊高達3公尺問題，疑有移山破壞犯罪現場，今天邀集環保局、退輔會、環境部等單位現勘，由於環保局採樣只做TCLP重金屬溶出試驗，而環境部環管署原本承諾帶XRF檢測土壤重金屬，卻反悔未做，陳椒華非常不滿，「嚴正抗議行政部門瀆職、護航集耀公司」。

陳椒華表示，因現場看似土砂，可能含重金屬，但外表看不出來，之前將疑似「爐碴」樣本送至民間檢驗機構，結果為重金屬嚴重超標。她強調，若土地有重金屬超標，絕對無法耕種。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，此案已進入司法程序，檢察官指示要記錄廢棄物種類再清除，廢棄物就運到垃圾處理廠，若不是廢棄物，會先整理好後再做土壤重金屬檢測，在業者點交前會全盤再做一次檢測。初步規畫該場整理到一個段落適合點交，或是地上物淨空後，再開挖檢測。

張華砡指出，今天採樣3個樣本，要做重金屬溶出試驗，通常1個月內會有結果，該場的廢棄物看起來像是磚瓦、石塊與礦石之類的物品，可能是營建廢棄物，這些廢棄物後續處理都在掌握之內。

至於陳椒華批評環保局護航、瀆職，張華砡說，「我們都是依法辦理，都可接受挑戰與檢驗，該怎麼做什麼事就做什麼事」。

花蓮縣議會也組專案小組，今天由林源富、傅國淵、鄭寶秀以及周駿宥等議員到場會勘，強調明天議會將召開專案會議，將繼續追蹤，希望把案件追查清楚，釐清土地掩埋何物。