提前歡慶萬聖節 台中東海藝術街商圈邀民眾扮裝搗蛋

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隨著一年一度的萬聖節即將到來，東海藝術街商圈將於10月21日舉行「第十屆東海國際藝術節-搗蛋特攻隊我們都在藝術街」活動，預計從當天下午2時至晚上8時，安排精彩店家歌舞表演，還有萬聖節裝扮遊行走秀，邀請大家一起到東海藝術街感受萬聖節活潑歡樂的氣氛。

台中市經發局今（12）日在東海藝術街商圈柯比意廣場舉辦「第十屆東海國際藝術節-搗蛋特攻隊我們都在藝術街」活動預告。東海藝術街商圈主委黃子倩表示，今年活動除邀請眾多在地團體遊行走秀外，還有商圈藝術街店家進行歌舞表演，每年該商圈萬聖節慶典已成為台中地區的經典活動；另外，在地商家更於藝術街進行萬聖節佈置，主活動當日還會有一座六公尺高的魔王裝置藝術，讓街區充滿神祕又歡樂的節日氛圍。

經發局說明，這次活動主題為搗蛋特攻隊，大、小朋友可裝扮出最有個性的造型，以5至10人為一組，一同參加遊行及團隊走秀，並以團隊討糖遊戲闖關方式踩街。除了店家精心佈置的裝飾，增添萬聖節氣氛，更結合音樂、舞蹈、萬聖節創意市集等，以最吸睛的方式歡慶萬聖佳節，歡迎踴躍參加，活動及報名相關資訊詳見東海藝術街商圈Art Street粉絲專頁。

此外，台中消費盛事「2023台中購物節」將於10月26日開跑，活動期間再度串聯台中市商圈、夜市及市場發放的第三波物調券，歡迎全國民眾到台中挖掘更多好吃、好玩、好逛、好買店家，來趟隱藏版美食之旅！

今日活動包含經發局商業科長羅月卿、龍井區公所課長謝明俊、台中市東海藝術街商店街區管委會主委黃子倩及市議員吳瓊華、曾威、張家銨、林孟令、林昊佑等皆派代表共襄盛舉。