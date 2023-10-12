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「淡水河最美飯店」跨年住房絕佳位置賞煙火 10／15前訂房免服務費

  • 中時即時 陳韻萍
三天兩夜「跨年住房專案」，雙人入住每房14，500元起，每人每晚最低3625元加1成起。(將捷金鬱金香酒店提供)
三天兩夜「跨年住房專案」，雙人入住每房14，500元起，每人每晚最低3625元加1成起。(將捷金鬱金香酒店提供)

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過完雙十連假，許多人已該開始規劃年底令人期待的跨年活動了。被網友喻為「淡水河最美飯店」的將捷金鬱金香酒店，推出三天兩夜「跨年住房專案」，12月31日當天，房客皆可參加飯店獨家的「橘光午後送夕陽派對」，之後觀賞新北跨河煙火綻放以及跨年倒數，不同時段的專屬活動，讓旅客一路從2023年嗨玩到2024年，雙人房每人每晚最低3625元加1成起。

今年底「新北跨河煙火秀」有望擴大施放面積，期望媲美澳洲雪梨煙火秀，不少市民早已摩拳擦掌等著卡位。而擁有觀賞煙火絕佳位置的「將捷金鬱金香酒店」，跨年期間更是一房難求，業者推出限量優惠吸客，10月15日前預訂跨年住房專案即享免收1成服務費的早鳥優惠，業者透露幾近完售，想要卡位的民眾可要把握最後機會。當天入住房客皆可憑房卡免費參加望高樓「橘光午後送夕陽派對」，可進入3樓埔頂草原，近距離欣賞絕美煙火盛典。

新北將捷金鬱金香酒店三天兩夜「跨年住房專案」，雙人入住每房14500元起，平均每人每晚3625元加1成起。專案皆含1日全自助晚餐或12月31日中式BBQ晚餐2擇1，以及2日早餐，且每房贈送冬季暖身好禮、跨年派對組各1組，再依計價大人數加贈送國賓影城電影票、「禮萊」廣場兒童遊戲室2大2小不限時使用券，以及送夕陽派對、煙火秀免費入場的跨年專屬活動，讓大小旅客都能歡送2023年，喜迎2024年。

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