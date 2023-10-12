TTXC咖哩祭《玉竹一緒に》周末登場 高市府祭多重好康

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為配合文化部系列活動「TTXC—中央公園feat.東京咖哩祭」，高市府經發局特別企劃《城市解壓縮-玉竹一緒に》潮流街區散策活動將於14、15日在中央公園商圈熱鬧登場。現場準備餐酒市集、店家限定消費優惠方案，更規畫「打卡標記送啤酒兌換券」、「餐酒市集消費＋雙服務台集章，送50元玉竹券」及「玉竹特色體驗」等好康優惠，歡迎民眾到場同樂。

高市府經發局長廖泰翔表示，為擴大效益並導流人潮進入商圈，特別規畫於中央公園商圈舉辦《玉竹一緒に 潮流街區散策》，希望民眾到中央公園體驗橫跨台日咖哩的美味對決之外，還能走走逛逛鄰近的中央公園商圈、新崛江商圈、大立百貨商圈等，感受高雄商圈的特色店家與音樂饗宴。

經發局說明，活動期間好康連連，第1彈是在《玉竹一緒に》餐酒市集消費獲集章卡，並在中央公園水舞台內城市解壓縮服務台（近中央公園捷運站1號出口），以及《玉竹一緒に》服務台（近玉竹二街及三街口）共集滿2章，就可使用玉竹券，每張面額50元，該券可在超過40家的合作店家消費，使用期限至10月31日。

第2彈在活動期間於城市解壓縮中央公園服務台出示個人FB、IG發文或限動打卡指定標記，即可獲得「玉竹一緒に-啤酒兌換券」1張，憑券前往《玉竹一緒に》的餐酒市集指定啤酒車兌換1杯啤酒，數量有限送完為止；好康第3彈「玉竹特色體驗」活動，可選擇「宮廷文化導覽」、「手作香氛」及「街舞體驗」等活動，於14、15日下午2點開始，在《玉竹一緒に》服務台採現場報名，每項體驗費50元，完成報名可獲50元玉竹券1張，名額有限，額滿為止。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！