力拚四連霸！台北代表隊南征全國運動會 蔣萬安授旗

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2023年度第13屆全國運動會本月21日將於台南正式揭開序幕，台北市體育局今（12）日上午在台北體育館舉行授旗儀式，由台北市長蔣萬安將市旗授予北市體育局副局長劉寧添，典禮上也曝光台北市代表隊應援口號「TEAM TAIPEI勝事再臨」，希望藉由「勝事」與「盛世」的雙關，勉勵選手們突破自我並挑戰全運會四連霸，也開創屬於台北的體育盛世。

今年度台北市代表隊共有761名參賽選手，加上隊職員、教練、防護隊及團本部等後勤支援，組成一支千人以上的團隊，其中不乏出征杭州亞運的中華隊好手，包括廖振珽在桌球男團賽連三屆奪銅、跆拳道選手林唯均摘下銀牌、游泳選手黃渼茜及「台灣蝶王」王冠閎、拳擊好手黃筱雯、吳詩儀皆是上一屆為台北市奪下金牌的功臣。

蔣萬安表示，台北市建置了完善的各級運動人才的培育體系，並提供外籍教練、國外移地訓練及參賽、運動醫療等補助，也辦理運動訓練暨科學中心、運動防護人力支援等計畫，台北市連續3屆於全運會拿下總統獎，同時也是帶走最多面冠軍獎牌的隊伍，正是我們共同努力深耕的成果。

他說，本屆全運會提前比賽項目截至今日，台北市以14金、12銀、6銅的成績暫居首位，其中輕艇林雍傑、林雍博、翁琝森、曾睿騰、劉慧琪等選手所獲金牌即佔了7面，而划船選手許文川及蔡瀚陞更寫下雙人雙槳七連霸歷史新頁，這7名金牌選手也於今日親臨授旗現場，傳承奪冠氣勢，與應援口號「TEAM TAIPEI勝事再臨」相呼應。

台北市體育局表示，隨著疫情落幕，台北市代表隊自今年年初即開始積極籌組，由選、訓、賽、輔、獎各方面步步推進，期待今年選手能在全運會拿下最好成績，體育局也在社群平台推出「TEAM TAIPEI勝事再臨」應援濾鏡，邀請市民們一同在社群媒體上力挺運動員，祝福參賽選手旗開得勝，挑戰全運會四連霸。