「台台併」公平會最擔心mo幣坐大 特別增訂這關才點頭

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公平會今點頭「台台併」，但對台灣大哥大擁有Disney＋代理、母集團富邦還有momo購物網，是否可能藉由吃下台灣之星，把影響力擴及到異業感到憂慮。審議後特別在附帶條件資費方案上，加訂合併5年內，台灣大每年都須提交資費方案與mo幣合作實施情形這點，才予以通過放行。

台灣大以197億吃下台灣之星，先過國家通傳會NCC關卡，7月中又送案給公平會，當時此案傳出會審查較久。主要是合併成功後，市場以後變成中華電信、新遠傳、新台灣大三家，是否形成電信市場過度集中化、部分限制競爭不公平現象得審議。另外，公平會當時也考量，台灣大集團內有很多子公司，是否會藉由併購後的客戶資料，在異業上產生市場集中度問題。

尤其富邦集團董事長蔡明忠宣示過，持續擴大mo幣生態圈，串連外部夥伴打造點數平台是集團重點。公平會副主委陳志民說明，當初此案主要擔心台灣大是否可能藉由合併，把影響力延伸到周邊異業。

像電商平台momo購物網發行的mo幣，是否可能藉由吃下台灣之星，以後限制台灣大用戶須使用mo幣點數。或是Disney＋串流頻道，是否會有搭售方案，衝擊線上匯流市場。

但經過委員與專家審議後，陳志民表示，仔細分析後，認為台灣大尚沒有足夠異業市場影響力，主要是像mo幣、電商點數這塊市場蠻競爭的。

即便如此，公平會在多項附帶決議中，仍特別在「資費方案」中增設第5點，要求台灣大應於合併後5年內，每年提交資費方案與mo幣合作的實施情形備查。陳志民強調，可藉此每年了解mo幣是否影響其他電商競爭情形。