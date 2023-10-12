聚焦都市原民文化認同 這部驚悚微電影迴響熱

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台東卑南族出身的新秀導演古乃元，創作驚悚微電影《Kipuaputr》，闡述都市原住民在找尋自我族群認同時，所面臨的恐懼及原住民文化和人口流失的現況，透過群眾募資15萬元及立法委員劉櫂豪「愛台東夢想資助計畫」資助6萬元，順利拍製完畢，台東場放映會深獲迴響。

《Kipuaputr》是運用驚悚和懸疑包裝的劇情片，片名源自卑南族語，意指「值得配戴花環的人」，在卑南族的傳統文化中，花環是具有特別意義，包含男性成年禮、結婚等儀式皆會配戴。

《Kipuaputr》台東場放映會於立委劉櫂豪服務處舉辦，包含導演古乃元、攝影彭瑋淳等製作團隊以及立委劉櫂豪陪同共賞，劇情深刻描述部落青年對文化消失的焦慮，觸動人心，獲得現場觀眾廣大迴響。

導演古乃元表示，上大學接觸到其他原住民之後，開始認識自己的根源，並試圖找尋自我的認同。

古乃元說，驚悚片會讓人恐懼，藉此表達都市原住民的恐懼，因為沒有人能解決這些問題，透過微電影去幫這群人發聲，喚起各界重視。

立委劉櫂豪表示，台藝大製作團隊的作品以心理驚悚的形式，描寫1位都市原住民青年對部落文化逐漸消失感到焦慮，在1次返鄉與父親參加傳統祭典時，內心的恐懼與自我認同產生的拉扯。

劉櫂豪說，很高興能在這部影片的拍攝過程中盡到一點心力，也正是「2023愛台東夢想資助計畫」的初衷，希望能拋磚引玉，鼓勵更多台東的年輕人完成自己的夢想。