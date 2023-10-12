屏東落山風風景特定區首批導覽解說員32人 各個身分不簡單

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屏東縣落山風風景特定區成立5年以來，縣府積極推動沿線屏199縣道及屏200縣道的觀光旅遊，適逢牡丹社事件明年屆滿150年，縣府趁勢培養風景特定區首批導覽解說員，32名導覽員經64小時的長期培訓後，12日獲縣長周春米授證，成為恆春半島觀光的靈魂人物。

2018年，屏縣府完成劃設「屏東縣落山風風景特定區」公告程序，範圍包括車城鄉的海口、田中、福安、福興、新街、埔墘、射寮、統埔、溫泉等9村，牡丹鄉的石門、牡丹、東源、旭海、高士、四林等6村，以及滿州鄉的港仔、長樂、九棚等3村，去年5月獲交通部核定「恆春半島走讀-尋訪琅嶠故事」計畫，總建設經費2億388萬。

屏縣府指出，「屏東縣落山風風景特定區」劃定後，縣府積極推廣沿線屏199縣道及屏200縣道的觀光旅遊，恰巧適逢牡丹社事件明年屆滿150年，因此趁勢培養風景特定區首批導覽解說員，在向遊客解說牡丹社事件的同時，也將恆春半島的觀光魅力推廣出去，以走讀土地的引路人，成為國內生態旅遊標竿。

為此，32名導覽員經64小時的長期培訓後，12日獲縣長周春米授證，周春米指出，通過培訓合格的專業導覽人員，未來都是屏東觀光推廣的品牌大使，也肩負生態巡守及文化傳承等重任，同時更是落山風風景特定區重要的靈魂人物。

落山風風景特定區首批導覽員授證時，各個身分經歷也一一曝光，當中除有2組夫妻檔外，還有護理師、英文老師、花藝師、廚師、鄉民代表以及牡丹水庫人員，堪稱人才濟濟、臥虎藏龍，縣府期許各個導覽員能結合專業發揮在觀光產業上，一定會擦出精彩火花。

縣府表示，未來將持續辦理相關培訓輔導課程，鼓勵部落青年返鄉從事導覽工作，透由在地人說在地故事，達到兼顧發展工作機會、生態環境保護、文化傳承的目標。