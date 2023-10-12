光洋科條款子法修正 獨董權限限縮拚年底上路

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為了避免獨立董事發生濫權、發生股東會鬧雙胞的情形，證交法在今年6月28日已修正公布，即俗稱的「光洋科條款」，證期局副局長高晶萍12日再預告修正二項子法，讓審計委員會及董事會議事程序更完善，高晶萍指出，此次修法可落實審計委員會監督職能，避免經營亂象，也保障少數股東權益，提升公司治理，維持業務運作順暢，子法修正預告60天，預計年底前公布實施。

此次配合證交法的修正，金管會也同步修正子法「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」部分條文及「公開發行公司董事會議事辦法」第十二條、第十三條條文。

高晶萍指出，在「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」修正重點有二，第一，明定上市櫃公司要對自家董事提起訴訟、召集股東會及董事為自己與公司交易時，必須改採「審計委員會合議」通過，並由審計委員會選任代表，以避免再出現獨董各自召開股東臨時會的情況。

第二，目前規定公司重要經營策略需要審計委員會全體2分之1以上同意送董事會決定，為避免影響公司重大財務業務事項之運作，金管會明定審計委員會因有正當理由導致無法召開時，除了財報需要獨董同意意見，其餘包括重大資產或衍生性商品交易等11款事項都可通過全體董事三分之二以上同意。

子法中也明定審計委員會開會的時間及地點，應以便利審計委員會獨立董事成員出席及適合會議召開的時間及地點為原則，以保障審計委員會成員與會之權利。另外，當審計委員會成員無法推選出召集人時，明定審計委員會的全體成員二分之一以上的獨董得自行召集。

在「公開發行公司董事會議事辦法」修正重點也有二，一是為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，明定當出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以「當日」為限，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額時，主席可依規定重行召集。

二是考量實務董事會議事進行中，主席因故無法主持會議時，為避免影響董事會運作，明定董事會主席之代理人選任方式，由副董事長代理，若無副董事長或副董事長請假時由董事長指定常務董事或指定董事代理，若董事長未指定代理人，由常務董事或董事互推一人代理。