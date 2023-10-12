宏碁助攻璿元AI再升級 首家資安認證無人機群將進行實測

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國防部為迅速強化無人機戰力，日前宣布自明年起，將向國內廠商採購1,779架「軍用商規」無人機。看準這波商機，國內自行研發無人機廠商－璿元科技，將借重國內資訊大廠宏碁長期在AI領域的成功經驗，優先嘗試導入AI影像自動識別技術，除了物件辨識、環境監測，甚至能自主飛行，有效強化戰場上訊息的感知能力，造就戰場上的決勝關鍵。

由於商用軍規無人機導入國防領域中多以偵蒐為主，但在戰場環境複雜的情況下，若戰鬥人員再詳查無人機傳回的畫面，將耗費過多的時間與戰鬥力，因此導入AI功能進行敵方物件，包含人、車、戰鬥裝備等自動識別，並確定位置座標及危害程度，具精準、穩定、即時的特性，可以大幅提升戰場的態勢感知。

國內資訊大廠宏碁具有研發AI領域的優勢，璿元科技此次和宏碁簽署MOU，優先嘗試導入AI影像識別技術，除可準確物件辨識，並進行環境監測，讓系統精準判讀之後，再整合自行研發的無人機飛航管理(UTM)後台系統，讓無人機能夠有序安全的在空中進行操作與飛行，達到自主飛行的強大功能。

加上宏碁在電腦等設備後端維護經驗已達40年，早已具備強大的無人機售後服務能力，也讓外界看好璿元科技和宏碁的合作，將是「強強聯手」，組成具競爭力的國家級團隊。

璿元科技執行長周玉端表示，先前經由飛行測試驗證，已確認璿元無人機透過自行研發的「智慧電池模組」，在載具全機(含影像酬載)導引及遙控控制距離達6公里以上、於地面導控系統操作酬載目獲及目標追尋功能，在螢幕上手動或自動選定目標及目標成像可辨識距1公里之標靶符合「NIIRS6」，均符合國軍規範要求。

同時也配合政府政策及落實規範的適用性，為強化無人機資安防護能力，經由「無人機資安聯合檢測實驗室」驗測通過製造商資安成熟度查驗及產品資安測試，所建立的技術能量，可協助業界提升國際競爭力。

目前規劃下個月先針對無人機附加AI功能中的自動敵我識別系統進行實測飛行，初步驗證同時辨識數百個物件的功能，後續將持續推進更嚴苛的環境監測能力，有信心可實現如自駕車 Level 5的自主飛行目標。

另外，該公司產製的無人機亦率先研發國防部於年前無人機(原型機)招標規範未採用之延伸技術規格，諸如在確認目標後，藉由影像識別技術可進行即時目標物追蹤飛行，以避免快速移動之物體無法進行後續定位；機載5G／4G通訊模組，可將前線觀測訊息即時回傳給指管單位獲得同步的情資；尤有甚者，亦具備機間通訊功能，可透過此一通訊方式以一長機多僚機的方式，除可減少無人機操作人員，亦可強化戰術戰法之應用，達到擴大偵蒐範圍的能力。