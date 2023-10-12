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號召全國學子發揮創意 「裕隆日產汽車創新風雲賞」校園巡迴講座展開

  • 工商時報 于模珉
「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」全國校園巡迴講座正式開跑，今天於逢甲大學分享 NISSAN X-TRAIL e-POWER 產品開發理念、行銷實務經驗及數位轉型策略。圖／業者提供
「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」全國校園巡迴講座正式開跑，今天於逢甲大學分享 NISSAN X-TRAIL e-POWER 產品開發理念、行銷實務經驗及數位轉型策略。圖／業者提供

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「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」今天(10/12)前進上屆金賞獎得主逢甲大學，正式開辦本屆首場NISSAN校園創新講座，特地安排裕隆日產汽車專業講師進行專題演講，介紹NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」技術的產品開發理念、行銷實務經驗及數位轉型策略，邀請上屆金賞獎團隊向學弟妹分享參賽經驗及心路歷程，從開始討論定調初選作品方向，到決選如何優化作品以及得獎後的心情，現場更展示NISSAN X-TRAIL e-POWER實車，讓與會師生親身體驗 NISSAN 「技術日產 智行未來」品牌精神。本屆「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」共將巡迴全國20所大專

本屆競賽題目「NISSAN e-POWER創意社群行銷」，號召全國學子與NISSAN一起迎向嶄新移動生活，創作NISSAN X-TRAIL e-POWER創意IG社群行銷活動，冠軍金賞獎隊伍將可獲得NISSAN最新上市KICKS e-POWER新車一台！裕隆日產鼓勵所有擅長數位媒體設計、影像廣告、行銷企劃、品牌傳播、商業管理的大專院校學生踴躍報名參賽，詳情及相關報名資訊請至「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」活動官網https://event.nissan.com.tw/2023designaward查詢。

本屆競賽邀請青年學子創作 NISSAN X-TRAIL e-POWER 創意 IG 社群行銷活動企劃，並製作超有梗 POST 貼文及 REELS 短影音，盡情發揮數位轉型社群力。圖／業者提供
本屆競賽邀請青年學子創作 NISSAN X-TRAIL e-POWER 創意 IG 社群行銷活動企劃，並製作超有梗 POST 貼文及 REELS 短影音，盡情發揮數位轉型社群力。圖／業者提供
「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」號召全國學子角逐 NISSAN X-TRAIL e-POWER 創意社群行銷王，勇奪金賞獎 NISSAN 最新上市 KICKS e-POWER 新車一台。圖／業者提供
「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」號召全國學子角逐 NISSAN X-TRAIL e-POWER 創意社群行銷王，勇奪金賞獎 NISSAN 最新上市 KICKS e-POWER 新車一台。圖／業者提供

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