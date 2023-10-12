號召全國學子發揮創意 「裕隆日產汽車創新風雲賞」校園巡迴講座展開

「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」今天(10/12)前進上屆金賞獎得主逢甲大學，正式開辦本屆首場NISSAN校園創新講座，特地安排裕隆日產汽車專業講師進行專題演講，介紹NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」技術的產品開發理念、行銷實務經驗及數位轉型策略，邀請上屆金賞獎團隊向學弟妹分享參賽經驗及心路歷程，從開始討論定調初選作品方向，到決選如何優化作品以及得獎後的心情，現場更展示NISSAN X-TRAIL e-POWER實車，讓與會師生親身體驗 NISSAN 「技術日產 智行未來」品牌精神。本屆「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」共將巡迴全國20所大專