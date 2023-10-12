同級唯一縱置後驅SUV ALL-NEW MAZDA CX-60預售價120萬起

MAZDA首輛採縱置後驅平台技術打造的ALL-NEW MAZDA CX-60震撼問世！台灣馬自達今天(10/12)宣布展開ALL-NEW MAZDA CX-60四款車型預售，其中三款搭載2.5L縱置直列四缸引擎:25S Elite預售價120萬元、25S Elite Plus預售價130萬元、採i-ACTIV AWD智慧四驅25S AWD Exclusive預售價140萬元；而搭載3.3L直六渦輪增壓引擎及48V輕油電的33T AWD Exclusive Sport預售價則為169萬元。

ALL-NEW MAZDA CX-60不僅為同級唯一縱置引擎後輪驅動SUV，更首度將 KPC 車身平衡控制與 Large Product Group 縱置後驅平台技術運用於 SUV；此車更領先同級車導入最富含操駕樂趣的前獨立雙 A 臂、後獨立多連桿配置，不僅在外型上縮短了前懸比重，雕塑出更加修長流暢的車身，使外觀比例更顯動感之外，前雙 A 臂還可提供更好的懸吊剛性，提升轉向精準度及循跡性；後懸吊採用獨立多連桿優化乘坐舒適性，並以金屬材質取代傳統橡膠接頭增加耐用度及強化路感回饋，結合同級最靈巧的迴轉半徑 5.4 公尺，成就 MAZDA CX-60 所帶來的新世代人馬一体駕馭樂趣。尤其MAZDA 獨有的 KPC 車身平衡控制技術，可有效抑制側傾帶來的不安定感，當轉彎橫向 G 值超過 0.3G 時，系統會對彎內側後輪施加輕微制動，利用後懸吊結構的機械設計，創造可抑制車輛側傾的反抬升效果以穩定車身，增強過彎的穩定性和乘坐舒適性，使 ALL-NEW MAZDA CX-60 擁有更全能與均衡的動態表現。

MAZDA 傾注對汽車的熱愛，將最能凸顯車輛操控性能的縱置引擎結合後輪驅動平台輔以 MAZDA MX-5 同級的 KPC 車身平衡控制技術，以全新開發的 Large Product Group 縱置後驅平台技術呈現於世人眼前。圖／業者提供

ALL-NEW MAZDA CX-60 提供兩款汽油引擎均搭配 MAZDA 自行開發的全新 SKYACTIV-DRIVE 八速手自排變速系統，以電子控制多片式離合器取代傳統扭力轉換器的設計，提供直接迅速且富節奏的換檔反應，帶給駕駛有如手排般的駕馭樂趣。全新 2.5L 縱置直列四缸引擎能輸出 192ps 最大馬力，並採用大量輕量化鋁合金材質且優化供油系統，使最大扭力峰值能於 3,000rpm 全數迸發，帶來線性且輕快的加速表現。經典 3.3L 縱置直列六缸渦輪增壓引擎搭配 M Hybrid Boost 48V 輕油電系統更是駕馭樂趣與效能兼具的配置，M Hybrid Boost 48V 輕油電系統透過設計於變速箱內的馬達，可於引擎極低轉速時提供 16.9ps/15.6kg-m 的動力輔助，藉此提升起步時的能耗表現及換檔平順度; 此外，引擎、馬達和變速系統位於同一軸的設計，能直接提供電能予全車電系裝備，並更具效率地進行電力回充以有效降低引擎負載，整體動力表現為 284ps/5,000-6,000rpm、45.9kg-m/2,000-3,000rpm，同時達到每公升最佳可行駛 14 公里的一級能耗表現，顛覆世人對大排量即耗能的刻板印象。

ALL-NEW MAZDA CX-60 全車系標配超越當今市場主流駕駛輔助系統的完整 i-ACTIVSENSE 主動安全技術，能有效將無論是駕駛者、乘客或是行人可能發生的交通事故風險降到最低，讓駕駛樂趣得以紮實地建立在安全的基礎上。圖／業者提供

MAZDA 秉持「Less is More」的日式哲學，以光影在車身流動為意象，淬鍊出極簡、卻富有生命力的動態曲線，勾勒出 ALL-NEW MAZDA CX-60 撼動靈魂的獨特姿態。外觀導入嶄新設計思維「Noble Toughness」，將 SUV 的強韌風格與 KODO 特有的知性優雅完美融合，並首度將經典魂動之翼結合日行燈營造視覺延伸感，搭配投射式 LED 頭燈與運動化 20 吋圈胎組，同時創造 0.29Cd 極低風阻係數，讓空氣力學與美學完美融合。車室內裝則採用全新設計理念，大面積的線條風格結合各種豐富材質的運用，呈現出高級大氣且自在舒適的氛圍，將一直是同級標竿的車室內裝質感，更提升到了另一個全新的層次。除了標配雙區獨立恆溫空調與後座出風口，能為車內乘員帶來舒適的乘車環境，諸多嶄新科技配備包含 12.3 吋全數位多功能儀錶與 12.3 吋中央資訊顯示幕的雙大型顯示幕配置，不僅能完整呈現行車時所需資訊，也讓車載娛樂裝置 Android Auto與無線 Apple CarPlay的操作更為清晰。Exclusive 車型以上更搭載具 12 支揚聲器的 BOSE® 環繞音響系統與可投影智慧型手機導航方向指引的大型前擋投影式全彩抬頭顯示器，科技與獨有的精緻質感交織出 ALL-NEW MAZDA CX-60 由外而內的雅緻品味，MAZDA 引以為傲的魂動設計更是將「以人為本」的設計思維融入每一處細節，讓日式工藝躍升至全新境界。

ALL-NEW MAZDA CX-60 全車系標配超越當今市場主流駕駛輔助系統的完整 i-ACTIVSENSE 主動安全技術，能有效將無論是駕駛者、乘客或是行人可能發生的交通事故風險降到最低，讓駕駛樂趣得以紮實地建立在安全的基礎上。而 33T AWD Exclusive Sport 在配備上更有其專屬之豪華氛圍，包含首度導入的雙模式大型全景天窗，外觀亦提供不容錯認的 INLINE 6 專屬車側銘版及車身同色環車護板；內裝部分則是配有觸感溫潤細緻的 Nappa 皮革座椅搭配雙前座導流式通風功能，而雙前座十向電動調整與四向可調電動方向盤更可為駕駛者及乘客提供最細膩貼心的乘坐體驗。