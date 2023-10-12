陸商務部：擬研究放寬或取消外資股比限制

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大陸商務部新聞發言人何亞東12日在例行記者會上表示，接下來將繼續合理縮減外資准入負面清單，研究進一步取消或放寬外資股比限制的可行性，吸引更多全球要素進入大陸市場。

綜合陸媒報導，何亞東表示，對外開放是大陸的基本國策。下一步，將繼續合理縮減外資准入負面清單，研究進一步取消或放寬外資股比限制的可行性。此外還將繼續落實「關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見」，努力建設市場化、法治化、國際化營商環境並為外資企業提供更加優質的服務。

另外，商務部12日還聯合九部委共同公布「推動汽車後市場高品質發展的指導意見」。「意見」提出7方面政策措施。一是優化汽車配件流通環境，提出制訂實施汽車後市場配件流通標準、鼓勵發展連鎖經營等配件流通模式，推動汽車配件流通規範、透明、高效發展。

二是促進汽車維修服務提質升級，提出加快新能源汽車維修技術標準體系建設、加強售後維修培訓、發展汽車綠色維修、提升汽車維修數位化服務能力，更好支撐新能源汽車產業發展和保護車主權益。

三是構建多層次汽車賽事格局，支援開展新能源汽車、智慧網聯汽車等新型賽事活動，發展國際級、國家級汽車賽事。四是加快傳統經典車產業發展，提出研究制定傳統經典車國內管理和進口政策，支持地方探索傳統經典車輛保稅展示及託管服務。

五是支持自駕車旅居車等營地建設，加強政策支持，促進房車旅遊消費發展。六是豐富汽車文化體驗，支持地方推進汽車博物館和汽車影院等專案建設運營、組織開展汽車文化交流活動。七是優化汽車消費金融服務，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，優化對汽車使用消費的金融服务。