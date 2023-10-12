「水路運動會」來了！台南文化中心館慶把水域變舞台

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台南文化中心迎接39周年館慶，以「城疊水路」為主題，10月14、15日開幕節目，戶外水池首度化身舞台，將由「TAI身體劇場」、家齊海藍天儀隊、曙光種籽舞團、飛揚民族舞團、安琪藝術舞團、曾伯豪、蘇俊穎等台南在地優秀團隊舉辦「水路運動會」，接力精彩表演。

台南文化中心表示，陪伴許多人成長的文化中心，水池是不可或缺的一部分，過去水池區曾上演戶外表演節目，但是以音樂定點型式演出為主，此次是首度完整融入水域劇場，讓觀眾圍繞水域欣賞演出，探索竹溪文化之路。14、15日館慶開幕除了熱鬧市集，也有多場精彩表演，下午3點半還將限量提供民眾索取「運動會限定花生加油瓶」，打造別開生面的館慶。

今年館慶邀請藝評家周伶芝以「城疊水路—重探文化的溪流」之名策展，就「水路」為核心概念，帶出台南文化中心位在竹溪源頭的地理意義，同時見證南台灣藝文發展，藉地景提煉出在地文化底蘊，喚起民眾對台南文化中心的集體記憶，進而迎接明年台南文化中心40周年，反思未來轉型可能性與館舍硬體更新的重要時刻。

市長黃偉哲今天偕同參與團體暖身宣傳，他表示，台南文化中心39年來伴隨台南市成長，在台灣「文化首府」路上，扮演相當重要角色且不可磨滅的貢獻。

台南文化中心館慶自10月14日至11月26日盛大舉行，推出一系列包含劇場表演、戶外演出、室內外展覽、工作坊及論壇共28場系列活動。

台南文化中心每年吸引逾40萬人走進場館，其中買票入場約17萬人，但館舍外觀陳舊且空間不足，目前已向文化部爭取3.5億元經費，南市府自籌1.5億元，預計2025年著手整修翻新。

文化局長謝仕淵提到，盤點過去使用經驗，文化中心機能有必要擴充，好比演藝廳大廳空間將往外推，廁所空間也不足，老舊、龜裂門面將全面翻新，外牆打掉後重新上防水層，妝點新門面。

此外，也將增設1座新建棟，除將作為辦公空間也會有把原來在地下室的圖書館搬到新空間，作為親子、創客空間，讓民眾更貼近藝術，落實培養藝文人口。