光麗攜蓋德推最新智慧穿戴裝置 日本國際醫療展首亮相

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光麗-ky（6431）12日宣布，旗下醫療品牌G CLINIC宸曜與合作夥伴蓋德科技Guider Tec.，推出全新智慧穿戴裝置，在MEDICAL JAPAN日本國際醫療展首度亮相。

MEDICAL JAPAN是亞洲區最大的國際醫療設備和技術展覽會之一，11～13日在千葉幕張展覽館開展。

光麗董事長陳寬聰表示： 日本65歲以上人口比重將近30％，醫療支出占整體GDP比例達9.5％，台灣的社會結構已邁向老齡化，日本的經驗值得借鏡。

台灣光麗總經理、也是台大神經外科主治醫師的陳湧仁說，此次委託蓋德開發製作的「手環型」產品輕薄便捷不限放置部位，只要跟皮膚貼合就可監控使用者的血氧、血壓、心率、ECG心電圖、RRI(心跳間期)、HRV(心率變異度)等生理數據；而另一款「4G手錶型」除了上述功能外，以4G連網傳送數據，安全無死角，兩者的材質皆符合醫療規格可多次消毒，很適合運用在長照中心、醫療院所、母嬰照顧等系統。

光麗此次展出的智慧穿戴式裝置「手環型」跟「4G手錶型」系列產品，擁有高度的資訊安全性，後台數據使用先進的加密技術，能確保數據傳輸和使用的保密性，而去識別化的數據將進入雲端運算平台，透過AI大數據的分析，將建置預測疾病判讀、健康預測等人工智慧模型，可運用範圍寬泛。