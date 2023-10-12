新光三越台中店首度「京都＋北海道」雙城美食聯展 登場

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不用出國也能嚐遍日本美食！新光三越台中中港店自今（12）日起至10月25日，在10F天空劇場舉行「日本商品展」！今年特別策劃京都＋北海道雙城美食暢遊，總共集結63家日本人氣名物，其中16家初登場、50種新商品及多位來台職人實演，以全新的方式探索不一樣的日本，登場首日即吸引滿滿的嘗鮮人潮。

新光三越台中店表示，去年同期的日本商品展共創下4,300萬元的佳績，今年在純金貓頭鷹、純金佛像等高價工藝品的買氣帶動下，整檔有信心挑戰5,000萬元，年增約16％的業績目標。

獨家初登場，包括京都百年老店「文之助茶屋-蕨餅」、「美十京年輪蛋糕」、王室御用和果子「虎屋」，橫跨五世紀兼具傳統文化的上等甜品，以及來自金澤超貴氣必買甜點「烏雞庵」，以天然飼育烏骨雞蛋製作鑲上金箔的完美比例蛋糕，是甜食控秒殺必買款。

此外，以特色美食聞名北海道，今年特別重磅來台「日本天皇親臨老牌咖哩~五島軒」豬排咖哩飯魅力實演；海味必推「墨魚飯便當」，使用整隻墨魚填入海帶芽米，入口即充滿濃郁鮮甜。

還有超過20家中部獨家夢幻級甜點，其中，初登場金牌手作冰淇淋名店CREAM DOWA-鮮乳霜淇淋，100％純鮮乳製成；柳月巴斯克乳酪蛋糕、牧場直送「CHACOCHEE優格乳酪蛋糕」及拉長起司蛋糕、仙貝界愛馬仕「小倉山莊仙貝」等堅強甜點陣容，搶攻日本控的胃。

首日特別邀請帶來世界無形文化遺產「生鬼太鼓」，震撼力十足的演出，為日本展揭開序幕。展期期間，消費滿額可兌換日本玄米油乙份，日本展區拍照打卡標＃SKM2023可兌換「函館吉祥物布袋魚娃娃」乙份，還有機會抽「日本東北縣指定地區單人來回機票＋飯店住宿券」，全台共限量3名；首次加入新光三越台中中港店LINE好友，還可兌換日本展指定專櫃50元折價券乙張。

此外，日本百年極致工藝初登場，其中「松榮堂」300年線香薰法，用嗅覺回味京都；「能作」完美製造技術，以職人精神折出錫器的柔軟魅力；還有星野民藝以手創質感打造精緻原木家具；玻璃藝術大師安景顯太作品，一窺日本工藝職人的完美精神。