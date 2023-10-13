台北時裝週首日設計師Liyu Tsai 搶先華麗登場 致敬經典「臻於完美‧典藏永恆」

以其富有遠見的設計和對文化生活體驗的深刻理解而聞名的Liyu Tsai品牌設計總監，臺北時裝周第一場品牌大秀10月12日於松菸文創園區盛大華麗登場，金鐘最佳女配角李杏、國際級時尚造型師李佑群、主播陳雅琳、王淑麗、劉以勤，設計師林國基、時尚CEO溫筱鴻等眾多時尚大咖現身秀場，與現場百位時尚名媛，還有許多台灣知名品牌─大江生醫、曼都髮藝、NAFU Life、Aquagen等，一同品味2024春夏最新時尚系列“臻．藏”。

SS24“臻．藏”系列發想起源於對令人矚目的巴黎奧運百年紀念的輝煌致敬，以這座光芒四射的光之城Paris為繆思，在每一個細節中慶祝追求偉大的精神，每一件作品都證明了精緻的人文感受與高級時尚的融合，向經典致敬，並體現了巴黎精緻品味的巔峰。

在這個季節裡，Liyu Tsai 巧妙地解構了標誌性的建築元素，提煉出它們的抽象精華，巧妙地融入柔軟的面料中。通過細緻入微的立體裁剪，賦予建築輪廓在面料上的新生機，營造出光影的優雅交融。為了向受人尊崇的巴黎工藝致敬，工藝級的細緻手工和精緻的法式蕾絲等傳統技法，綴飾在這個系列中，為定義了巴黎優雅氛圍的巧匠們真誠致敬。

“臻．藏”系列中的每一幀都交織著美的層次，體現了光之城浪漫的精髓，通過向巴黎的傳承致敬，我們呈現了一個不僅捕捉其本質，而且將其提升為永恆珍藏的完美寶庫。本系列是藝術、建築和時尚的和諧融合。它凝聚了巴黎高級工藝的精神，在場的時尚名人和頂級品牌VIP共同踏上一段穿越時光的旅程，鑑賞這場具有標誌性永恆魅力的經典系列