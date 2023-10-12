若大陸以經貿施壓選舉 陸委會：準備好協助受害廠商

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大陸商務部決定將對台貿易壁壘調查期限延長至明年1月12日，恰逢我總統大選前一天。陸委會今日表示，希望大陸回到經貿面處理相關議題，若陸方真藉此施壓選舉，我方經貿部門也準備好協助個別受害廠商。

對於大陸將對台貿易壁壘調查期限延長，陸委會副主委詹志宏今日於例行記者會上表示，陸方處心積慮要介入選舉是非常明確的事實；其次，昨日國台辦記者會所談及的貿易壁壘調查理由都無關經貿，而是政治理由。他強調，政治操作與經貿糾紛是兩回事，希望大陸能夠回到經貿面來處理。

詹志宏指出，我方對於應對陸方干擾兩岸正常經貿往來已有經驗，尤其是過去很多農民受到損失，也因此農業部門幾年前就開始進行產品升級，或拓展多元、分散的市場，不再單一集中於中國大陸，這幾年下來已有可觀成績。

至於工業製品，詹志宏說明，經濟部正在進行產業的了解和訪問，將來如果大陸真的要動用經貿手段施壓我方選舉，經貿部門也準備好協助個別的受害廠商。

另一方面，大陸宣布將於23日至27日舉行首屆海峽兩岸農業交流大會。詹志宏對此回應，陸委會將持續注意會議的詳細情形；從陸方公佈的議程與大會目的來看，主要是要我方技術、人才與資金赴陸協助鄉村振興，並配合其所謂融合措施。他說，這對於台灣的農民和投資者有什麼實質好處，「目前我們看不出來」。

詹志宏指出，大陸歷年在農業方面提出許多對台措施，讓我方農民把技術、種苗等都帶過去，但這實質上看不出來對兩岸農業交流有何好處。他強調，兩岸的交流合作措施，應該透過兩岸主管部門商量、討論，獲得共識之後，尋求對雙方都有利的方法，這樣的交流與合作才能夠持之以恆、對雙方有利。