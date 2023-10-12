台南登革熱累計73起重症 逾8成60歲以上及慢性病史

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台南本土登革熱確診個案12日新增250例，累計1萬4511例，統計至11日共計73起重症，南市登革熱防治中心針對今年重症個案進行流行病學分析，發現60歲以上占84％，其中男性占7成、女性3成，本身具有慢性病史比例則為81％，呼籲民眾務必多加留意家中長者健康，加強防蚊措施。

台南登革熱延燒4個月，雖然本周單日新增數較上周略減，單日新增都是2開頭，沒有竄升，但疫情仍沒有消失跡象。今天新增250例分別為東區53例、南區41例、永康區33例、安南區32例、北區30例、中西區23例、安平區11例、仁德區8例、關廟區5例、歸仁區4例、新市區及新化區各3例，善化區2例、後壁區及楠西區各1例。

全市病例仍集中在原市區6區與永康區、仁德區、關廟區、歸仁區，其中又以東區病例數居高不下，已來到3053例，安南區2566例、永康區2334例、南區2025例、北區1690例、中西區925例、仁德區543例、安平區467例、關廟309例、歸仁區267例。

依據疾管署統計資料顯示，上周國內新增本土重症病例19例及死亡病例5例，其中5例本土登革熱死亡個案，年齡介於60多歲至80多歲，均為男性且具潛在疾病。此外，經登革熱防治中心針對南市重症個案進行流行病學分析，結果也顯示與先前相關研究數據相符，年長者及本身有慢性病史者是登革熱重症高風險族群。

由於下周全運會將在台南登場，全運會暖場活動「市民之夜」也將在14、15日兩天晚上6點在南區體育之心廣場舉辦，鑑於登革熱疫情尚未完全消失，市長黃偉哲指示各比賽場館落實賽前及周邊環境全面孳清，市民之夜演唱會活動場地也比照辦理。

主辦單位今天配合環保局南區區隊針對體育之心周圍環境進行噴藥清消，由於11日起已有不少民眾在現場卡位，主辦單位也提醒民眾於清消時先將地墊等個人物品暫時攜走，等到清消完畢後再回到現場。除了場地落實清消外，大會服務台也備妥防蚊噴液，2晚活動期間有需要民眾可前往服務台免費使用。