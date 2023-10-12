獨家》年輕人依賴父母不就業 台灣啃老族恐愈來愈多

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國內職場不斷出現缺工，但事實上年輕人求職觀念改變，不願就業情況居多，社團法人高雄市方舟就業服務協會理事長王姿琦表示，年輕人寧願兼多職也不想整天待在辦公室，甚至依賴父母及社福資源度日，包括弱勢家庭也出現父母不想讓孩子到外工作吃苦情形，台灣未來恐將有愈來愈多的啃老族。

根據勞動部統計資料指出，2022年的青年勞動力226.9萬人，較2021年減少5.8萬人或2.5％，男、女性分別減少3.4及2.5萬人，另15~24歲減少4.8萬人，25~29歲減少1萬人。

勞動部今年共做過三次的人力調查，第一次調查結果顯示，事業單位於今年4月底較1月底人力需求增加5.7萬人，各行業中以製造業人力需求增加2.2萬人較多；第二次調查顯示，今年7月底較4月底人力需求增加6萬人，仍以製造業人力需求增加2萬人較多；第三次調查事業單位預計於今年10月底較7月底人力需求淨增加5.2萬人，各行業中仍是製造業人力需求淨增加1.7萬人較多，顯示缺工問題一直存在。 另根據台灣今年7月數字顯示，整體勞動力參與率為59.31％，放入經濟合作暨發展組織（OECD）各國來觀察，是屬後段班。

王姿琦說，現在年輕人職場觀念改變，寧願兼任多職、從事外送、網拍、抖音等，也不想被約束上下班打卡、整天待辦公室，加上生活物資不缺乏，包括可尋求社福資源或長輩援助，不少人整天在家滑手機度日，也不願去外面工作，「認為疫情期間生活都能度過，未來日子更不用煩惱。」，啃老現象逐漸出現。

王姿琦表示，不只一般身心健全年輕人懶得工作，就連身障者朋友也想待在家裡，她曾訪視有身障朋友擔心孩子到外面工作被欺負霸凌或做太多事情，寧可就讓孩子待在家裡，反正家裡「不差多養一個人」，也無形中讓這些身障者成了啃老族。

勞工局身障就業職訓中心主任許坤發表示，高雄市身障人口數有14萬餘人，去年底就業人口數僅2萬4377人，今年釋出的身心障礙者工作機會有592個，媒合就業人數僅303人，身障者就業意願更低。 王姿琦指出，青年人口低就業率所衍生的啃老族問題，將會影響社會治安，過去小燈泡刑案、台南湯姆熊嫌犯，都來自於啃老族，這群不工作年輕人沈迷網路世界，導致身心靈受波及，若不盡速預防，年紀愈長，依然不就業，治安恐受危害。

她表示，鄰近的韓國、日本，因為經濟、文化等因素，啃老族人數攀升，儼然成為社會很大的問題，足以作為台灣的借鏡，唯有強化年輕人的未來觀與多元就業選擇，讓年輕人願意成為生產力，以固國本，才是最根本的解決之道。