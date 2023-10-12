國人8月刷卡3,537億創同期新高 金管會曝三原因

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今年8月在三大季節性因素下國人刷卡金再度衝高！銀行局統計，國人8月單月刷出3,537億元、創史上單月第四高、歷年同期新高，前八月刷了2兆7,818億元也是創史上同期新高。銀行局副局長童政彰分析，刷卡金衝高主要是「暑假旺季、繳學費潮、中元節」等三大季節性因素，國人在「百貨餐飲、旅遊交通、量販超市、繳學費」的刷卡量都同步增加，由於今年有六個月都站穩3千億元，全年可望突破4兆元大關。

童政彰分析，8月刷卡量較7月大增261億元，主要是「百貨餐飲、旅遊交通、量販超市、線上繳學費」四大項目刷卡量都有顯著增加所致，像是中信銀在這四大項目刷卡金增加47億元、其次是台新銀32億元、聯邦銀15億元及永豐銀13億元，不過，也要看各家重點發展策略，像玉山銀8月針對海外旅遊主打促銷，也讓單月多增10.8億元刷卡金額。

就今年前八月來看，國人刷卡量也衝高至2兆7,818億元，寫下歷年同期新高紀錄，相較去年同期2兆2,559億元，還多出5,259億元，年增率達23％。童政彰觀察，今年以來國人每月皆刷破3千億，只有二個月沒有刷到3千億，這代表我國民眾愈來愈習慣無現金交易的經濟行為，像繳學費過去都是臨櫃，但現在大家習慣刷卡，信用卡具交易安全性、便利性，加上金融參與單位、收單刷卡特店都陸續提供便利使用的場域與場景，也因此推升刷卡金額，若年底前仍都刷破3千億元，不僅超越去年底3.4兆元水準，更有望突破4兆元大關，相信國銀會往這個目標努力。

值得注意的是，今年8月也出現流通卡數較7月大減280萬張的罕見狀況，從7月的6,047萬張掉到5,767萬張。童政彰坦言，主要是因為國泰世華銀行8月停了二張大卡：好市多Costco聯名卡在8月7日停止合作、SOGO聯名卡也在8月15日屆期，光一家單月就少了321萬張卡。

童政彰指出，國泰世華銀因為掉了321萬張卡，刷卡金也受影響，而北富銀8月簽帳金額整體加上115億元，也是因為好市多Costco聯名卡的原因。據金管會資料顯示，8月簽帳金額增加最多的即北富銀拿下、第二名是星展銀行97.84億元，第三名是中信銀的44.88億元。

若以8月當月簽帳金額來看，中信銀605億元拿下冠軍寶座、國泰世華銀的近560億元排第二，北富銀以近468億元排第三名。第四、第五名則是玉山銀的442億元及台新銀的388億元。