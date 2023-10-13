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台灣設計師品牌「IRENSENSE」逐夢到東京

  • 工商時報 唐煒哲
台灣設計師品牌「IRENSENSE」逐夢到東京。業者/提供
台灣設計師品牌「IRENSENSE」逐夢到東京。業者/提供

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台灣設計師品牌「IRENSENSE」逐延續上一季，將踏上東京喻為童話故事—愛麗絲夢遊仙境，是夢想的開端，再波瀾壯闊回歸台灣，是接受自我、克服恐懼的現實沙丘。

此季以『vision』作為此次主題，“ vision " 一有遠見，也有想象、夢想的意思。藉由色彩、圖騰、版型及面料細節，來傳遞愛麗絲的童話世界及少女的想像，從東京秀場所呈現的華而不實、撕裂情感，一路回到台灣秀場的堅定己心、成就夢想的時間沙漏，細細流沙、點滴累積，訴說著準備好要面對一切；跟著IRENSENSE 一起開創自己獨有的新篇章。

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