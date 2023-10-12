高鐵、國道過路費不漲 王國材：台鐵票價明年可討論

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台鐵票價凍漲28年，交通部長王國材今（12）日表示，明年台鐵公司化後，可由董事會提出調價方案，送交通部、行政院來討論。另，國道公路過路費和高鐵票價均無相關調整費用之計畫。

王國材今日赴立法院交通委員會業務報告並備詢。針對國道過路費及台鐵高鐵票價是否可能調整，王國材說，近期均無相關討論。

有關中秋連假高鐵自由座人潮，立委詢問交通部是否有意調整高鐵票價。對此，王國材表示，初步不見得要以價制量，關鍵是在於自由座的分配。

高鐵公司董事長江耀宗也強調，目前沒有討論票價調整，並指出，高鐵單一列車的自由座設置最高有八節車廂，未來會努力讓購買自由座的乘客能順暢分流。

至於台鐵票價，王國材則說，明天1月1日台鐵公司掛牌，若有必要，可由台鐵公司董事會提出方案，包括票價計算的公式、費率等，再送交通部來討論。

王國材並表示，對明年台鐵公司掛牌相當期待，目前已開過第一次籌備會，相關子法和轉調人員權益保障都已在收斂階段；此外，去年鐵路法修正後，鬆綁了國營鐵路不動產開發，未來台鐵在資產開發上的表現也值得期待。

國道過路費方面，交通部表示，近幾年國道基金經費運作順暢、並無短絀，因此無調整過路費用之計畫，近期也無相關討論。