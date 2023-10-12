桃園航空城徵收戶明政院陳情 喊話陳建仁：別以為只是作秀

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桃園航空城為全台最大土地徵收開發案，計畫持續推動中，徵收戶認為政府先建後遷政策跳票、安置住宅價格高、補償評點未提高等，近來接連公開陳情，但民眾不滿政府回應，明將到行政院陳情，地方民代喊話行政院長陳建仁出面接收陳情書，直言「別以為只是作秀」，要求正視徵收戶困境。

面對徵收戶接連陳情，桃市府回應已加發建物補償費20％補助、安置住宅價格為優惠價、正與民航局檢討整體先建後遷時程，會給居民足夠時間重建，針對受影響安置戶也會與民航局研議相關配套，盡最大努力協助居民安置，但徵收戶對此似乎不埋單，認為老調重彈沒看見實際成果，地方號召超過千人，明日上午將前往行政院陳情，地方民代包括立委、市議員、里長與居民等人預計都將參與。

市議員游吾和指出，明號召超過1000人前進行政院，除有30輛遊覽車將從桃園出發外，也有許多民眾自發性前往，預計上午10時開始陳情，向中央政府表達訴求。他強調，現場除非陳建仁出面收下陳情書，否則一律不會遞給其他官員，盼陳建仁正視徵收戶遇到的問題，相關制度需檢討改善，若到行政院陳情沒用，後續還有抗爭規畫。

市議員徐其萬表示，政府面對徵收戶提出的訴求，每次都給出同樣回答，讓民眾感覺不到誠意無法接受，也建議地政局，正與民航局研擬中的相關配套措施要加速動作、盡快宣布，再拖下去只會累積民怨。

立委黃世杰也重申訴求，安置街廓期程延遲，民眾無法如期先建後遷，公共工程也要加快腳步再點交給民眾，政府承諾配合物價指數調整拆遷補償，應落實承諾給出合理補償，最後是安置住宅價格太高，物價上漲的成本應由政府吸收，不該轉嫁民眾，做到這3件事才有機會達到先建後遷理想，政府既然給過承諾就應該要遵守。